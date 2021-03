UPCN se movilizó en Viedma

Mientras Carreras hizo anuncios de obras y convenios, afuera los trabajadores afiliados a UPCN realizaron una marcha provincial. Claro, varias cuadras antes se colocaron vallas para impedir que los manifestantes lleguen hasta las puertas del Centro Cultural, donde se realizó la apertura de Sesiones de la Legislatura de Río Negro

Mónica Miranda del Consejo provincial de UPCN señaló esta mañana que “llegaron a Viedma varios colectivos desde todos los puntos de la provincia. Tenemos como principal reclamo la recomposición salarial. Ahora está todo vallado y es imposible acercarse al Centro Cultural. Como es costumbre, esa es la distancia que tienen los gobernantes con los trabajadores. En este momento hay mucha presencia policial en las calles de Viedma”

Indicó que “durante la madrugada hubo algunas dificultades con colectivos que venían por la Ruta 23. Los pararon todo el tiempo para pedir la documentación. En algunos lugares los retuvieron. Veníamos con todo en regla. En algunos casos la Policía custodio los colectivos. La idea seguramente era retrasar la llegada de los micros a Viedma. Nosotros vamos a marchar de todas maneras”

Miranda expresó que “ninguno de estos personajes de la política se nos acercó para preguntarnos cuál es nuestro reclamo, cual es la situación que atravesamos como trabajadores de la administración pública, esto significa que no les importamos. No es una cuestión de Arabela Carreras es todo el arco político que no se acerca a los trabajadores”