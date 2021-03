Gutiérrez repudió el ataque al presidente Alberto Fernández

Luego del ataque que sufrió el vehículo que trasladaba al presidente Alberto Fernández el sábado pasado en Chubut, mientras recorría la zona y evaluaba los daños provocados por los incendios, distintos referentes mostraron su repudio al respecto, entre ellos el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que en el marco de la presentación del Consejo Regional de Seguridad, esta mañana dijo: “No puedo dejar que pase desapercibido el hecho que se dio hace pocos días, mi rechazo es contundente”, expresó el mandatario al respecto.

“Cada vez que un hombre de Estado decide ir al lugar donde está el problema para resolverlo y solucionarlo y al igual que yo, lo hace sin seguridad, tomamos esa decisión, porque confiamos en el pueblo, en el respeto”, manifestó Gutiérrez.

Recordemos que debido a los devastadores incendios que afectaron la semana pasada la zona de Lago Puelo, el presidente Fernández visitó el lugar y al retirarse de un centro comunal debió ser protegido por un corredor humano ante el avance de los manifestantes hacia la comitiva presidencial, quienes arrojaron una enorme cantidad de piedras que dañaron al vehículo en el que se trasladaba el jefe de Estado.

Quiero expresar mi rechazo a la agresión que sufrió hoy el presidente Alberto Fernández. La violencia no es el camino. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) March 13, 2021

En este sentido, el gobernador comentó que “de ninguna manera eso que pasó ahí representa el pensamiento y el sentir de la Patagonia”, y agregó que “no hay nada que justifique la agresión porque el presidente hizo 1.100 kilómetros para poder estar en el lugar donde están los problemas, tomar las mejores y las más rápidas decisiones que garanticen la solución cuando está en juego la vivienda, el agua, la luz, la preservación del medioambiente, la vida y el derecho al trabajo”.

También comentó que “quienes faltaron el respeto al presidente no representan el espíritu de la Patagonia, no podemos buscar la causal de lo que pasó en la cantidad de efectivos que acompañaban al presidente. Él fue al lugar para tomar decisiones en una situación de emergencia, no para tratar el debate interno de la megaminería”.

Gutiérrez destacó que “el presidente fue al lugar de los incendios para acercar soluciones y llevó aportes importantes por cerca de 800 millones de pesos para la construcción de viviendas, servicios de agua potable, luz, gas y apoyo asistencial y social”.

El gobernador adelantó que junto a gobernadores de la Patagonia “resolvimos comprometernos para que cada vez que la máxima autoridad del país recorra y vaya a alguna de nuestras provincias, va a estar acompañado también de gobernadores, colegas de aquí de la Patagonia”.