Se partió el bloque de legisladores del Frente de Todos

Antes de la sesión de apertura del período legislativo, el bloque del Frente de Todos de Río Negro se partió en dos. Es así que los legisladores Nicolás Rochás, Alejo Ramos Mejía y Luis Albrieu se suman al proyecto de Sergio Massa y se denominará Frente Renovador

El FdT tenía hasta ayer 17 diputados frente a la mayoría de Juntos Somos Río Negro que totaliza 28 bancas sobre 46. Ahora, tendrá tres bajas y está por verse cuál será el margen de coordinación interbloque.

El pedido del nuevo espacio se formalizará hoy, a través de una nota dirigida a Alejandro Palmieri como presidente de la Legislatura

“El nuevo Bloque Frente Renovador se expresa en línea política con Sergio Massa y pretende construir una alternativa distinta de ser y hacer oposición; no sobre el insulto, la confrontación permanente y la violencia, sino sobre la elaboración de propuestas y la búsqueda de consensos. Aportando siempre y en todo lo que esté en nuestro actuar, al gobierno nacional que conduce el compañero presidente Alberto Fernández”, señalaron los legisladores en un comunicado

“Seguramente no faltarán las voces agraviantemente críticas que no compartirán este posicionamiento político. Pero no somos ingenuos, sabemos que lo decidido ayer es consecuencia directa de lazos alcanzados por el compañero Ramos Mejía. A nuestro entender, disciplinarlo particularmente a él, pretendía ser el torpe modo de silenciar una expresión política incipiente en la provincia. Un lamentable error, que debería invitarnos a reflexionar sobre lo que a nuestro humilde parecer fue un desatino”, indicaron

“La decisión ya está tomada, es hora de mirar al futuro y elegimos hacerlo con esperanza. Por demás, solo nos resta invitarlos a todos los compañeros que así lo deseen, a sumarse a nuestro bloque, serán recibidos de un modo muy distinto al que varios hemos padecido. Fundamentalmente, porque nos une el destino común de apoyar a nuestro gobierno nacional del Frente de Todos y la construcción de una alternativa de gobierno para nuestra provincia”, concluyeron