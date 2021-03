Mañana marcharán los inquilinos de Río Negro

En Río Negro, los inquilinos decidieron manifestarse mañana, jueves a partir de las 19 horas en las plazas principales de cada ciudad. Pedirán la extensión del decreto 320/20 que impide los desalojos, congela los precios y prorroga los contratos de alquiler, además del estricto cumplimiento de la nueva ley de alquileres

"Hay un aumento muy grande en los nuevos contratos para generar un golpe de mercado y decir que la ley no sirve. Les molesta que tienen que registrar los contratos en la AFIP y el Estado los va a empezar a controlar y cobrar impuestos", señaló el presidente de la Unión, Roberto Díaz

Agregó que “están subiendo los precios muy por encima del índice inflacionario y muchas familias no lo pueden pagar. Esto se da luego de un año de pandemia en el que muchas familias acumularon deudas. Si no se podían pagar los alquileres del año pasado, no se van a poder pagar ahora"

Diaz además cuestionó la existencia de numerosas irregularidades en la relación entre propietarios e inquilinos. Entre ellos, mencionó "no devolver los depósitos, obligar al inquilino al mantenimiento de la vivienda, cobrarle al inquilino la comisión de la inmobiliaria y obligar a firmar pagarés, algo que es ilegal".

Lugares de manifestación

- Viedma: Hipólito Hirigoyen 213

- Cipolletti: Plaza San Martín

- Bariloche: Centro Cívico.

- Roca: Plaza San Martín.