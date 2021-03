Piden vacunar primero a más de 4 mil personas de merenderos

El pasado miércoles la Legislatura de Neuquén, aprobó un proyecto de Resolución impulsado por la diputada del Frente de Todos, Soledad Salaburu, donde se solicita al Ministerio de Salud, la inclusión como grupo prioritario en la vacunación contra el Coronavirus a las trabajadoras y trabajadores de merenderos y comedores comunitarios que desempeñan sus tareas en la provincia de Neuquén.

"Los únicos datos que tenemos son un registro que tenemos, que se hizo a nivel nacional el año pasado, dentro del registro nacional de trabajadores de la economía popular, que se armó arroja un número aproximado de 86.200 personas que realizaban tareas socio comunitarias . Pero, no son todas las personas que trabajan en comedores y merenderos".

De ese registro en la provincia de Neuquén, son 4400 personas inscriptas, pero no se sabe con certeza, "porque por otro lado hay un montón de comedores que no se inscribieron en el registro, entonces es muy difícil dar un número concreto, si no se hace un registro neuquino propio", afirmó la diputada en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

“La propuesta tiene que ver con un reconocimiento por el rol que cumplen vecinos y vecinas, quienes llevan adelante un trabajo silencioso. Estos trabajadores y trabajadoras fueron reconocidos como indispensables y es por ellos que es por demás necesario su inclusión como grupo prioritario en la campaña de vacunación”, afirmó Salaburu.

Asimismo, sostuvo que en el 2020, "estuvimos con mi organización, que tenemos un comedor acá en Neuquén y otros en diferentes lugares de la provincia y le solicitamos a Desarrollo Social, que tiene un área de asistencia, que haga un relevamiento de cantidad de gente que se que iba", en este sentido, remarcó que saben "que hay un montón que dibujan algunos números otros tienen mucho más de lo que figura, por eso mismo esta bueno saber bien los números para poder poner esto sobre la mesa; saber a cuántos se ayuda, quién los asiste con mercadería, yo me pregunto: ¿Hay alguien de Estado que pueda recorrer para chequear?, estaría muy bueno que sea haga eso, porque nos guste o no es una realidad que va a seguir existiendo y de algún lado salen los insumos para sostenerlo, y eso también hay que tenerlo registrado".

En el marco de la pandemia han trabajado no sólo en la asistencia alimentaria sino también abordan diversidad de realidades que acontecen en la comunidad diariamente. Su trabajo fue reconocido como esencial en el Decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 297/2020.



Cabe destacar que el Plan estratégico de vacunación diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación, establece “población objetivo de la vacunación contra el Covid 19 y un esquema de priorización” de esa población.