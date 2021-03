Soldados de la guerra de Malvinas, en caravana patagónica

Soldados que hicieron el Servicio Militar Obligatorio en el continente durante la Guerra de Malvinas, en 1982, realizan una caravana por el litoral marítimo patagónico denominada TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur) para reivindicar sus derechos como veteranos y reencontrarse con sus vivencias personales.



Río Gallegos recibió hoy a más de 40 personas que partieron desde San Antonio Oeste (Río Negro) y que llegarán a Ushuaia (Tierra del Fuego) el próximo 2 de abril para participar de los actos centrales en el aniversario 39° de la gesta de Malvinas.



Reunidos en el club Pescazaike, ubicado en la localidad santacruceña de Güer Aike, los ex soldados relataron a Télam los momentos difíciles que atravesaron en esos parajes del sur donde afirmaron haber repelido "los intentos de los ingleses" de intentar ingresar en la Patagonia.



Los veteranos entrevistados aseguraron que hubo pequeños enfrentamientos, incluso muertos, en distintos puntos de la zona más austral de la provincia de Santa Cruz. "Tenemos registro de 17 muertos entre nuestros compañeros. Nosotros tuvimos a los heridos, los trasladamos y sufrimos también la guerra" relataron a esta agencia los exconscriptos movilizados en la zona durante el conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de Malvinas



En una pequeña conferencia, previo al acto que realizaron en el centro de Río Gallegos, los exsoldados insistieron en mantener los motivos de su reclamación, al afirmar: "Queremos que nos devuelvan la veteranía que gozamos hasta 1988 y luego nos quitaron".



El contingente, integrado por personas de varias provincias, recorre cada sitio donde hicieron guardia y estuvieron destacadas las tropas en la zona costera de la Patagonia mientras se libraban crudos combates en el suelo de Malvinas.



"El Rosario que traigo me lo dio un cacique Toba en el Chaco. Estaba bendecido de parte de Juan Pablo II. Cuando yo volví se lo di a mi mamá y ahora ella me lo dio de nuevo diciéndome que así, como me protegió, ahora me lleve de vuelta a mi casa", señaló uno de los integrantes de este grupo de exconscriptos.