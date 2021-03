"Día no trabajado, día no cobrado”

El ministro de gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler sostuvo esta mañana que “el paro de Unter me tomó por sorpresa, más cuando uno piensa que los salarios de los docentes son el segundo mejor sueldo del país. En pandemia este gobierno les aumentó los salarios en un 22.5%.

Indicó que “a nadie se le ocurrió pensar que hoy no iban a iniciar las clases por un reclamo netamente salarial porque Educación hizo un gran trabajo para poner a punto las escuelas. Es lamentable porque los únicos perjudicados son los chicos, nadie se esperó que Unter tome una decisión en contexto de pandemia y después de un año sin clases y con los mejores salarios del país”

Buteler señaló que “nadie dice que no habrá problemas en las escuelas después de un año en que estuvieron cerradas. El estado hizo un esfuerzo para poner las escuelas en condiciones. No arrancan las clases en ninguna localidad de la provincia porque Unter consideró que sus salarios no son los suficientemente altos como para que los chicos vuelvan a clases. Entendemos que la inflación va por un lado y los salarios van por otro, pero dejar a los chicos sin clases no es el método para reclamar porque sus salarios son los más altos del país”

El ministro de Gobierno señaló que “lo dejamos en claro, día no trabajado, día de descuento. Así siguen las cosas. Unter tiene que entender que es la mejor oferta que podemos ofrecer. No habrá propuesta superadora. La pueden declarar insuficiente, pero de ahí a llamar a un paro es inexplicable», concluyó.