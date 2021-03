Merlo: "Parece que ATEN desconoce que hubo una pandemia"

La ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia de Neuquén, Vanina Merlo, se refirió hoy en el programa La Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias al conflicto con el gremio docente ATEN en el día en el que estaba pautado el regreso presencial y gradual a las aulas.

La funcionaria dijo que la jornada de este miércoles es muy especial: "Después de una infinidad de reuniones con todos los gremios, para nosotros hoy es un día especial porque nuestro foco son los niños. El Gobierno ha dejado todo en la mesa de negociación, ha puesto todo. El aumento docente no es un 12%, eso es un porcentaje que se efectiviza sobre la suma remunerativa y en su caso sobre el valor punto. Pero el aumento que va a ver el docente en su bolsillo es del 26%".

Además la ministra contó que en julio se planteo una nueva mesa de discusión salarial: "Esto implica un tremendo esfuerzo económico de la provincia. Esta es una propuesta definitiva, no hay más nada para poner sobre la mesa".

En cuanto al trabajo previo realizado para garantizar las clases Merlo dijo: "El 28 de diciembre nosotros ya estábamos sentados en una mesa de discusión salarial con los gremios. Neuquén fue la primera provincia que hizo eso".

En relación a la postura de ATEN de ir al paro dijo a pesar de todo, y de rechazar las propuestas presentadas, la ministra declaró: "En las distintas mesas de discusión, cuando nos sentamos a plantear el esquema salarial, yo observé que ATEN planteó una pauta como si nada ocurriera. Su planteo se daba como si no hubiera existido una pandemia. Nosotros no podemos descontextualizar la situación epidemiológica, económica y sanitaria que no solo golpea a Neuquén sino al país y al mundo".

Esto decía la ministra Vanina Merlo al aire de AM550 y 24/7 Canal de Noticias:

Mientras tanto, en diferentes puntos de la provincia, algunos chicos sí pudieron volver a ponerse el guardapolvo, izar la bandera nacional, y regresar finalmente y después de tanto tiempo al contacto con el aula, el docente, y sus compañeritos: