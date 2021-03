Quieren que los que no cumplan la perimetral vayan presos

El Código Procesal Penal de Río Negro establece el riesgo real de fuga como causal de prisión preventiva. Por lo que pocas veces los jueces resuelven dejar tras las rejas a un hombre violento que no cumple con la restricción de acercamiento, porque no está específicamente contemplado. Ante el aumento permanente de femicidios y casos de violencia contra la mujer, desde el bloque de Juntos Somos Río Negro proponen que quien no la respete deba permanecer tras las rejas hasta que se realice el juicio, aun cuando el mínimo legal punitivo no lo permita.

El proyecto para solicitar la prisión preventiva en casos de violencia de género lleva la firma del presidente del bloque Facundo López y los legisladores Lucas Pica, Julia Fernández y Graciela Valdevenito. Y busca ponerle un freno a las constantes desobediencias de los violentos y brindarle herramientas a los jueces y fiscales para evitar los acosos y agresiones permanentes.

El cipoleño Pica explicó que "ante la emergencia en que viven las mujeres es necesario modificar el Código Procesal Penal y dar a la Justicia esta herramienta, por medio de cual las acusaciones puedan solicitar la prisión preventiva cuando el imputado violenta una y mil veces la restricción perimetral poniendo en riego y vulnerando los derechos de la mujer que es víctima".

Entre los fundamentos se destaca que "es necesario brindar a la Justicia instrumentos idóneos para asegurar a la mujer que denuncia, mediante medidas de protección eficientes. Fundamentalmente en aquellos casos en que las medidas que se han intentado y que prevé la normativa vigente no han sido suficientes para disuadir al agresor, o que por la naturaleza del hecho o la evolución del conflicto, se advierta un peligro grave para la integridad física, psíquica y emocional de la víctima".

"En particular nos referimos a la prisión preventiva que prevén solo al supuesto de peligro procesal de fuga, pero nada dice en cuanto al accionar del imputado-agresor que podría entorpecer el curso de la investigación y la averiguación de la verdad y aún matar, como sucede", aseguró Pica.

Está demostrado que "hay casos en que se necesita actuar de manera pronta y expedita dictando la prisión preventiva como única solución para poder asegurar los derechos de la mujer, de su familia o entorno afectivo, y asimismo asegurar los fines del proceso neutralizando el peligro procesal de entorpecimiento en el accionar de la Justicia frente a la existencia de indicios que justifican la grave sospecha de que el agresor, estando en libertad, influenciaría en la víctima o testigos para que declaren falsamente o se comporten ante la autoridad judicial de manera desleal o reticente», reforzó el cipoleño.