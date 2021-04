Río Negro comenzó a distribuir 11 mil vacunas de Sinopharm

La provincia de Río Negro comenzó con la distribución de 11 mil vacunas de Sinopharm. Las dosis quedaron a resguardo y distribución en el depósito del ministerio en Allen. En este caso en particular, las vacunas Sinopharm se destinarán a inmunizar a los adultos mayores, con el objetivo de reforzar el cuidado de este sector de la población.

Hasta el momento, la provincia aplicó más del 90% de las dosis que recibió desde que se inició la campaña de vacunación, el pasado 29 de diciembre

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, señaló que, “ante el aumento de casos y el ingreso a una segunda ola, el estado de alerta y los cuidados personales son fundamentales para disminuir los contagios en la provincia”

Indicó que “vemos que en Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires están en un pico de la segunda ola. Y quizás vemos noticieros en la televisión que hacen referencia a esta situación. Nosotros estamos alejados de esto y el gobierno está atrás del tema, evaluando la situación”.

Sin embargo, Ibero aclaró que “si no entendemos la importancia de las medidas de cuidado -de distanciarnos y usar el tapabocas- podemos llegar a esa misma situación, porque el Covid-19 no se fue de Río Negro y no afecta solamente al Gran Buenos Aires. Estamos atentos a que no colapse el sistema de salud. En el Comité de Crisis, la Gobernadora Carreras lo dijo bien claro: se evaluará tomar alguna medida si es necesario en alguna ciudad, pero no será el cierre total”