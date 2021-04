En la ruta celebran la pelea, en el gobierno sacan cuentas

Los autoconvocados de Salud y sus patrocinadores desde el sindicalismo y la política armaron un domingo de celebración de la lucha a largo plazo, con piquetes que se reproducen como brotes sobre el pavimento de las rutas neuquinas: cortes en Rincón de los Sauces, en Piedra del Águila y Junín de los Andes se agregaron a los que ya estaban.

El ambiente es festivo: se celebra la pelea. Es un fuerte contraste con la gravedad de la situación. De alguna manera, el movimiento de piqueteros sanitarios ha internalizado que en el conflicto tanto la culpa y la responsabilidad caen con más fuerza sobre el gobierno del Estado, antes que sobre quienes bloquean. Aunque no deja de ser un razonamiento acomodado a la conveniencia, también es una realidad que se confirma en los bailes armados alrededor del fuego en medio de las inhóspitas madrugadas neuquinas.

El conflicto está, por ahora, en ese punto muerto que suele anteponerse a las decisiones finales. Los autoconvocados plantaron bandera en medio de la mediación armada por el fiscal general José Gerez: hasta que no se haga una propuesta salarial concreta (no premios, no bonos, no sumas especiales, sino otro incremento a los básicos) “no volveremos a negociar”, dijeron en la tarde del sábado, después de esperar casi dos horas a los emisarios del gobernador Omar Gutiérrez.

La dura respuesta fue, en buena medida, sorpresiva para el gobierno, que había instalado a la mesa no solo a dos referentes templados tanto en la pelea como en el diálogo -Jorge Lara y Osvaldo Llancafilo- sino también a un destacado referente de la oposición, vinculado estrechamente al sindicalismo estatal, al que representa habitualmente con su bufete privado de abogados: el actual diputado Mariano Mansilla.

Fue una respuesta de los autoconvocados con efecto búmeran: el gobierno presionó con que, si no levantaban los cortes de ruta, no habría propuesta superadora; el artefacto negociador pegó la vuelta por los atribulados cielos neuquinos, con la contraparte expresada en una consigna: si no hay propuesta, habrá más cortes, no menos, de rutas.

El bloqueo dominical en Piedra del Águila.

Este domingo, mientras se tendían nerviosos diálogos entre las sombras de los circuitos secretos, las partes medían sus estados de ánimo antes del combate final. Los autoconvocados, haciendo ostentación de ánimo revolucionario y festivo, aunque no hubiera nada que festejar; el gobierno, elucubrando estrategias y exploraciones del menguado tesoro, para calibrar una propuesta que pudiera desactivar la guerra de los hospitales.

Como una tercera posibilidad ominosa, seguía pendiendo cual espada de Damocles, la posibilidad de abrir las rutas por la fuerza. Esto no se descarta, aunque haya mucha prevención y cautela al respecto, habida cuenta del incierto destino que podría tener una acción que reprimiera el inestable delito que configura impedir el libre tránsito en rutas nacionales y provinciales.