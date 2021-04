Los autoconvocados abandonaron la mediación

Los autoconvocados de la salud pública esperaron una hora en la ciudad judicial a que llegaran los mediadores del gobierno para continuar la reunión interrumpida durante la madrugada, y que había sido convocada para las 17 de hoy. El encuentro duró pocos minutos.

Una vez arribados los miembros del Ejecutivo les hicieron entrega de lo resuelto en asambleas, rechazando las cuatro cuotas de diez mil pesos, e indicando que no volverán a reunirse hasta tanto no exista una propuesta concreta al básico, rechazando absolutamente cualquier suma no remunerativa . Asimismo, solicitaron que consideren para una próxima reunión la convocatoria en Añelo, para que "lleguen todos los que nos encontramos en las medidas de acción directa, sin exponernos a viajes de locura porque nos avisan dos horas antes".

Informaron además que en asambleas interhospitalarias se analiza la posibilidad de pedir a la CTA un paro de 72 horas, desde el martes, para que todos los trabajadores puedan sumarse a los piquetes. "El objetivo es volver a los hospitales y profundizar el paro allí, porque se siguen sosteniendo con contratados y eventuales. Queremos discutir en cada sector que se levanten las actividades , que se produzca en paro hospitalario."

La referente de Rincón de los Sauces, confirmó que hoy se conformaron tres nuevos cortes en la localidad, que es parte de Vaca Muerta, punto de interés para el gobierno provincial. "Les interesa el petróleo y no la salud pública" dijeron.

Los puntos resueltos por la asamblea de Plaza Huincul que dieron a conocer los trabajadores de la salud sostiene lo siguiente:

"Informamos a la comunidad que en Asamblea se define

🔴Rechazamos la propuesta del gobierno ya que no contempla aumento al básico y sostenemos el corte como medida de fuerza ante la burla del gobierno.

🔴 Se habilita el paso de camiones 3 veces al día , priorizando que pasen los camiones de combustible para no ocasionar molestias a la comunidad. Al igual que ayer queda sujeto a que camioneros acepten la propuesta.

🔴 Queda liberado el camino de mundano para los vehículos particulares".

Sin embargo se aclaró que cada piquete puede implementar su propia modalidad.

Ayer , sumados a las habituales interlocutoras, las ministras de Salud Andrea Peve y de Gobierno y Seguridad Vanina Merlo, se habían agregado el secretario de Estado de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, y el secretario de Interior y relaciones con los Municipios, Osvaldo Llancafilo.

Tras el primer cuarto intermedio, Lara tomó las riendas de la mediación, insistiendo en pedir el levantamiento de las medidas de fuerza para dar a conocer la oferta del gobierno. Finalmente , sin lograr su cometido, se supo que la propuesta oficial era sumar un mes más de bono a las tres cuotas de 10 mil pesos ya conocida. A los pocos minutos se conoció el rechazo de los autoconvocados que hoy mantuvieron más de 20 cortes en toda la provincia.

Los autoconvocados, tras 49 días de paro y 10 de permanencia en las rutas, anunciaron la profundización de las medidas, y asegurando que continúan abiertos al diálogo.