Río Negro espera otras 5.400 vacunas Sputnik

El Gobierno nacional ya comenzó a distribuir entre todas las provincias una nueva partida de 306 mil dosis del componente 1 de las vacunas Sputnik V que corresponden al décimo embarque proveniente de Moscú llegado al país el último martes en un avión de Aerolíneas Argentinas.

Cada uno de los cargamentos que llegan a Ezeiza pasan por un proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, para luego ser distribuidas a las 24 jurisdicciones, un proceso que ha ganado celeridad en los más recientes envíos.

Según el criterio de distribución dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como principal parámetro la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 116.100 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20.700, a Catamarca 3.000, a Chaco 8.400, a Chubut 4.200, a Córdoba 25.200 y a Corrientes 7.800. Mientras tanto, le corresponden a Entre Ríos 9.600, a Formosa 4.200, a Jujuy 5.400. a La Pampa 2.400, a La Rioja 3.000, a Mendoza 13.200, a Misiones 8.400 y a Neuquén 4.800.

Finalmente, se destinan a Río Negro 5.400 dosis, a Salta 9.600, a San Juan 5.400, a San Luis 3.600, a Santa Cruz 3.000, a Santa Fe 23.400, a Santiago del Estero 6.600, a Tierra del Fuego 1.200 y a Tucumán 11.400.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas en todo el país 5.258.645 vacunas y las aplicadas totalizan 4.123.152: 3.440.284 personas recibieron la primera dosis y 682.868 ambas.

La secretaria de Políticas Públicas del ministerio provincial, Mercedes Ibero, confirmó que “se priorizará la primera dosis de vacunación a los adultos mayores, extendiendo el límite de aplicación de la segunda en 12 semanas. Con la primera dosis ya se tiene inmunidad, pero no para no contagiar, sino para no terminar en terapia intensiva. Lo que hace esa segunda dosis es extender esa inmunidad, es decir que por más tiempo no tengamos una enfermedad grave”

Señaló que “se resolvió en la reunión de todos los ministros de Salud del país, los expertos y la CONAIM extender hasta el límite de 12 semanas la aplicación de la segunda dosis. Cuando vayan llegando más vacunas, haremos la segunda aplicación”