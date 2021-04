"Omar Gutiérrez tuvo limitaciones para leer políticamente el conflicto"

Soledad Martínez, diputada provincial de Neuquén, tomó la palabra ante el conflicto con Salud al aire de La Primera Mañana por AM550, y analizó: "Aparecieron algunos actores que podrían asociarse en estas ultimas semanas a un escenario electoral. Pero no ha alimentado a las posiciones que tomamos desde distintos sectores sobre el conflicto. Durante el año pasado le planteamos al Gobierno que es necesario abrir el juego mas allá de la opinión de uno o dos funcionarios, o del gobernador, en el marco de la pandemia. Nos parece imprescindible que haya un espacio más amplio de discusión para esta situación de tremenda complejidad".

Sobre las responsabilidades del Gobierno neuquino y los actores intervinientes en la puja que paraliza a la provincia hace 15 días, Martínez aseguró: "El conflicto de Salud que atravesamos hace 50 días y dos semanas de cortes, que yo no recuerdo otro de estas características, es consecuencia de esa actitud del gobernador Omar Gutiérrez, de encerrarse, de tener limitaciones de leer políticamente lo que el conflicto implicaba que es propio de esos círculos que hablan de manera endogámica. Este conflicto, que además de la cuestión sanitaria, tiene además condimentos políticos importantes. Equivocaron la lectura de lo que podía llegar a pasar".

"Nosotros tenemos una posición muy critica ante este conflicto, que va a poner en cuestión algunas dirigencias políticas y sindicales, no solo la de ATE".

En relación al rol del gremio, y la cercanía con su espacio político, la diputada Martínez sentenció: "ATE, y me refiero a Quintriqueo, se muestra cercano a algunos sectores del FDT a nivel nacional, a nivel provincial no ha tomado participación, y no integra nuestro espacio. Puede sentirse identificado con el gobierno de Alberto Fernández, pero no forma parte".

"Hay una orfandad desde el Gobierno de la provincia que alimenta el clima de conflictividad".