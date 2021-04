López Raggi: "Queda poca gente de Salud en los piquetes"

Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria de la Provincia del Neuquén pasó por los micrófonos de La Primera Mañana por AM550 y respondió a la carta de Rubén Fernández Seppi, referente del "Cluster Pymes Neuquinas" que manifestó al Gobierno provincial no entender "si su parálisis responde a una estrategia política, a indiferencia o a otra causa. Lo cierto es que la provincia, que con un 33% de los votos lo eligió para que la administre, hoy se encuentra, como expusimos anteriormente, paralizada."

El funcionario ante esto, respondió: "Lo tomo como de quien viene, no se que tiene Seppi de referente PYME. El Cluster Vaca Muerta se creo en su momento para que las empresas puedan trabajar en conjunto y desarrollarse, y yo no cuestiono lo que pueda decir o pensar, pero hay que ver dónde está parada esa persona: él es un dirigente PRO, fue funcionario de Pechi. Todo lo que dice, no es como referente del sector, es con intención política, usando un espacio que se creo para otra cosa".

En referencia a las consecuencias del conflicto de salud y los bloqueos en las rutas, López Raggi aseugró: "Estos cortes nos han afectado mucho. El Gobierno de la provincia decidió enfrentar mediante el diálogo con propuestas y sin violencia, buscando respuestas a mediano y largo plazo, porque es un grupo de autoconvocados que puede no estar de acuerdo con lo que acordó su gremios, pero esto es lo que sucede cuando no se trabaja con sectores instituzionalizados. Lo mismo pasa con Seppi en el Cluster Vaca Muerta".

Sobre la resolución a corto o mediano plazo de la situación que mantiene las rutas de la provincia cortadas, el ministro afirmó: "El Gobernador está desde el primer momento trabajando en este tema, pero estamos convencidos en sostener la paz social. Pero el origen es de un grupo de trabajadores de salud que no estaba de acuerdo con su gremio, y tienen derecho de manifestarse, pero no tienen derecho de afectar mediante cortes a la sociedad entera. Las herramientas para resolver el conflicto que tenemos, no son herramientas que puedan ser útiles en forma directa. El conflicto está en manos del Gobierno provincial en su conjunto en cuanto a su resolución. Pero cuando hay imposibilidad de circular es un delito que afecta al resto de la población."

En tanto, López Raggi manifestó que la legitimidad de los manifestantes que continúan en los bloqueos, es dudosa: "Sabemos que en los piquetes queda poca gente de Salud y hay otro tipos de actores con otros objetivos, que en muchos casos no tienen nada que perder y por eso se comportan de esa manera: organizaciones mapuches, de izquierda, los grupos de siempre que intervienen en estos conflictos, aun dándose cuenta que afectan al resto de la sociedad. Venimos de una pandemia que afectó durísimo al Gobierno en cuanto a su capacidad de recaudar en base a regalías, y ahora que venía normalizándose, vienen y salen con esto".