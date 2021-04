La Meseta: "Son abuelitos con sus nietos, tienen solo lo puesto"

Este último fin de semana el clima se sintió bastante frío por las tardes y noches, el otoño se hace sentir y consigo las bajas temperaturas, que se notaran aún más frías con el correr de los días. Una vecina de la Meseta hizo un llamado a la solidaridad en las redes sociales. Unos abuelitos y sus cinco nietitos, "la pasaron mal con el frío y se viene peor".

"Buenas noches quería pedir colaboración para mis vecinos, son dos abuelitos y solo tienen lo puestos y acá hace mucho frío. Se necesita ropa de mujer talle M en remeras, calzas de abrigo y calzados N°37. Hombre talle M en remeras y pantalones de abrigo. Tienen a sus nietos también que necesitan. Dos niñas de 1 año y medio y 6 años, calzado 26. Niños de 2,7, 9. Son de la meseta , si alguien quiere colaborar dejo el número de de mi vecina se llama María 299 454-0968. Desde ya, Muchas Gracias", pidió en su texto Belén Martínez.

Llevamos más de un año en pandemia y la pobreza se ha agravado no solo en nuestra provincia, sino también en todo el país. Las personas bajo la línea de pobreza ya son 19 millones, lo que representa un aumento del 6.5% en el último año. A nivel nacional, la cantidad de personas bajo la línea de indigencia es de 4.7 millones por lo que ascendió a 10.5% y creció un 2.5% en comparación al año pasado. A fines de marzo el Indec dio a conocer el informe de indigencia y pobreza del segundo semestre de 2020 y allí los números no dejan de preocupar: las condiciones sociales se agravaron en toda la Argentina y Neuquén no queda fuera.



“La provincia de Neuquén tiene uno de los PBI más altos del país pero cuenta con una exagerada cantidad de pobres. Produce una riqueza per cápita mucho más elevadas que otras provincias. La gigantesca renta petrolera hace que los valores de los bienes mobiliarios, crezcan mucho más que en el resto del país”, aseguró días atrás en diálogo con AM550, Joaquín Perrén investigador del Conicet y doctor en Historia en la capital neuquina.

Con contundencia y firmeza, el investigador afirmó que: “Si Neuquén fuera un país, sería uno de los países más desiguales del mundo. Sería Botsuana, uno de los países más desiguales del mundo. Está en el puesto 152 de 180”.

Los días frío van a continuar y van a ser más intensos, más crudos; los abuelitos y nietos de La Meseta lo van a sufrir así como muchos neuquinos en los 49 barrios de Neuquén. EL otoño pasará y el invierno también, y esta radiografía de la realidad que duele seguirá junto a las bajas temperaturas y la urgente necesidad de la gente.