Las asambleas rechazan y ATE pide "rediscutir los plazos"

Luego de las reuniones mantenidas durante el fin de semana entre Gobierno y ATE, y de la propuesta de un aumento escalonado cada dos meses, del 53,09% hasta marzo de 2022, una nueva respuesta del gremio se dio a conocer esta mañana.

El sindicado conducido por Carlos Quintriqueo, a quienes los autoconvocados señalan como el responsable de este conflicto, ahora solicita una nueva reunión con el Estado provincial:

"A partir de la oferta recibida el día de ayer por parte del PEP, se realizan asambleas en el interior de la provincia y en los distintos sectores.

Si bien hay una aceptación generalizada de los porcentajes la discusión se centra en los plazos, por lo tanto y para dar tiempo a esta discusión posponemos la asamblea del día martes hasta nuevo aviso.

Ya hemos solicitado el gobierno se cite a una nueva mesa para la revisión de plazos".

Esta mañana en AM550, el ministro de Economía de Neuquén Guillermo Pons, detalló que hoy enviarán a la Legislatura provincial un proyecto de Ley de endeudamiento por $13.500 millones, para afrontar los gastos derivados de la propuesta realizada a ATE.

Desde los autoconvocados de Salud, el referente Marco Campos informó el rechazo nuevamente al acuerdo entre Gobierno y sindicato, aclarando que si bien por primera vez se tiene en cuenta un incremento al sueldo básico, los tiempos no son los adecuados y no se contempla lo perdido en 2020. Las asambleas interhospitalarias en el Castro Rendón de Neuquén, en Cutral Co / Plaza Huincul y en el Hospital Zapala, ratificaron esta mañana el rotundo "NO" a la propuesta.