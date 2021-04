Esteves: "No podemos autorizar un endeudamiento para gasto corriente"

La diputada provincial del Bloque de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, se refirió en La Primera Mañana por AM550 al proyecto de Ley de endeudamiento que presentará el Gobierno neuquino ante la Legislatura para financiar el aumento propuesto a ATE, y por consecuencia al sector de Salud, para destrabar el conflicto en las rutas neuquinas. La legisladora aclaró: "Hasta el día de la fecha no ha ingresado ningún proyecto, toda la información que tenemos fue a través de los gremios" y además anticipó: "Vamos a ser muy firmes en respetar la Constitución de la provincia, que dice que no podemos autorizar un endeudamiento para gasto corriente. Para poder empezar a debatir y decidir si acompañamos primero necesitamos al ministro en la Legislatura para que explique todo lo que no se explicó el año pasado, como por ejemplo cómo se refinanció la deuda que tenía la provincia, porque no contamos con esa información"

"No hay que quitarle el foco al conflicto. Tenemos al personal de salud en las rutas en medio de una pandemia. El Gobierno va a tener que explicar por qué dejo que esto pase y para qué se van a endeudar, y cómo vamos a seguir a futuro, porque no queremos aprobar un endeudamiento que tenga repercusiones en la Ley impositiva para este año"

En cuanto a las explicaciones que el Ejecutivo tenga que dar en la Legislatura, Esteves remarcó: "El ministro Pons me dijo en su momento no era bueno tomar deuda para gastos corrientes no era una buena receta, ahora va a tener que explicar por qué cambio la receta y como piensan hacer frente al pago de las nuevas obligaciones que tengan. No estamos dispuestos a aprobar un endeudamiento que repercuta en impuestos para los neuquinos, y sobre todo para el sector privado que es uno de los más castigados"

"Vanina Merlo también se debería sentar en la Legislatura a dar explicaciones al igual que la ministra Peve, porque son responsables ante este conflicto".