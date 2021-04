"Los diputados pueden demostrar su apoyo a Salud acompañando la Ley"

Sebastián González, ministro jefe de Gabinete de Neuquén dialogó en La Primera Mañana por AM550 acerca del proyecto de endeudamiento presentado ayer en la Legislatura, para hacer frente a la propuesta realizada a ATE de un aumento del 53,09% escalonado a diciembre: "Lo que estamos esperando es que se de el debate sobre el endeudamiento, se que hay diferentes miradas en los diferentes bloques. Enviamos ayer el proyecto de Ley que nos permita atender los gastos mayores que alcanzamos esta semana con el gremio ATE. Algunos diputados salieron a comentarlo sin tener el proyecto en la mano, con especulaciones políticas o electorales. Todos se manifestaron en semanas anteriores a favor de una recomposición salarial para los trabajadores de salud, así que ahora tienen la oportunidad para demostraren los hechos que están convencidos de eso acompañando el proyecto de Ley".

Acerca del proyecto, González dijo: "Se trata de una herramienta que el Ejecutivo necesita tener para hacer frente a las diferentes etapas del acuerdo. Son 5 etapas a partir de mayo. Esperamos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias, y que antepongan el interés general para salir de la difícil situación en la que nos ha puesto la pandemia y la pospandemia"

"Pareciera que muchas personas pensaron que el acuerdo del 15% en marzo era el acuerdo anual. Lo dijo el gremio en su momento, que era el primero y que tenía una segunda parada en julio"

En relación al futuro económico de la provincia, y a los antecedentes al respecto, el jefe de Gabinete comentó: "Ojalá que la situación económica siga mejorando y que los ingresos de la provincia se recuperen, porque eso va a significar que no utilicemos todo ese cupo de crédito público que le pedimos a la Legislatura nos autorice. El año pasado, la Ley de Emergencia Sanitaria nos autorizaba a tomar crédito hasta 140 millones de dólares, y no usamos un solo dólar, nos arreglamos con los ingresos que teníamos, a pesar de que la caja estaba muy golpeada, fueron 20.000 millones de pesos los que no entraron".

En cuanto al reclamo de los autoconvocados que se mantiene, en relación a las consecuencias administrativas y penales que les pueden generar los cortes, el funcionario aseguró: "Los sumarios, los descuentos y las causas penales, siguen caminos distintos. Eso va a tener que plantearse en la vía administrativa que corresponde. Tendrá que ser argumentado ahí, y si hubo algún error se subsanará y si no seguirán firmes. Cuando se cometen faltas y delitos en la administración pública, allí se deben resolver. Las causas penales son del campo de la Justicia. Cortar rutas es un delito, y eso lo sabemos todos, incluidos los que estaban arriba de la ruta".