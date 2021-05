Crónicas Covid: "Mi camino al positivo"

Mi camino al positivo:

Todo empieza sabiendo que sos una vez mas “contacto estrecho”. Esta vez, es porque mi hija vino de la casa de su papá, él contacto estrecho y luego positivo, diagnosticado por el dispositivo 0800. Si bien yo no soy el contacto estrecho, sino “contacto de contacto” me guardo y espero. Además, mi hija es menor y no la puedo ni quiero dejar sola.

Hago una encuesta por mis allegados:"sí, guárdate, no salgas, tomate la fiebre, cualquier cosa que necesites chiflá..."

Hasta que... aparecen los síntomas ¿Y AHORA?

Pasan los días, dolor de cabeza, la niña amanece con 38° de fiebre y pienso "menos mal que tengo termómetro en casa". Listo, todos nos dan por Covid positivas a ambas convivientes.

Ok, empiezo a asumirlo y a tomarme la fiebre cada 5 minutos. Ya asumida y bien utilizada toda la terminlogía nueva de contacto estrecho, contacto de contacto, conviviente…. Ser positiva.

Pasan las horas. Aviso en los establecimientos pertinentes. Me piden certificado del contacto positivo o del mío. Y tenemos un ¡PROBLEMA! Pues a todos nos diagnosticaron por el cuadro clínico y por hacer sido contacto estrecho, no por habernos hecho test. ¿Y entonces? ¿Qué hago? ¿Mi palabra no vale? ¿Mis síntomas no valen?

Me lo piden en la escuela de la nena para justificar las faltas –porque encima tenía exámenes esta semana que justo le tocaba burbuja presencial – (la escuela y las burbujas, tema para otro momento), me lo piden en la facultad para que pueda rendir virtualmente, me lo piden, me lo piden, y no lo tengo. Y estoy aislada en mi casa, como debe ser. ¿Entonces?

Empiezo a llamar al 0800. Si, la mejor decisión. ¡Lo que hay que hacer! Me duele la cabeza y llamo… voy con el altavoz por toda la casa … y nada… la grabación me pide que vuelva a intentar nuevamente, porque todos los operadores están ocupados, o algo así que ya hemos escuchado mil veces en los call center. Un día entero así. Nada. ¡Y claro -pienso- si está lleno de casos… estamos todos llamando al mismo tiempo!

Sigo en casa, pensando sin parar. Le pregunto a todas mis amigas qué hacer. Cada una me dice algo distinto. Eso sí, que si necesito algo, avise, que me dejan comida en la puerta sin problema. Y que me que en casa.

Sigo decaída y preocupada porque se supone que tengo Covid, pero no tengo nada escrito que lo afirme. Pregunto en mi obra social, no me cubre el hisopado. Averiguo en todos los laboratorios y sale el $ 8000 el PCR y $4000 el test rápido. Sólo hay que ir, pagar e hisoparse (y tener disponible ese dinero, obvio).

Bien, seguimos, día 3, ¡vamos que hoy tengo suerte!

Llamo al 0800 y en vez de digitar la opción 2 que me indica la grabación por dudas o consultas sobre coronavirus (que intenté otra vez y siguen todos ocupados), opto por la opción 1 de mi teclado: conocer información sobre la vacunación (no era mi caso, pero bue..)

Me atiende una chica, muy amable y le explico tooooooda la situación: que mi hija es contacto estrecho, que está conmigo y que empezamos con síntomas (detallo día, hora, suceso) y sigo: "necesito un certificado o algo para entregar a las instituciones pertinentes", a lo que la operadora me responde: "Sí, andá al DetectAr a hisoparte, ya pasaron varios días asique te va a dar el resultado y no va a ser un falso."

Ok, decido que es hora de salir de casa para ir a hisoparme y obtener el positivo palpable, y el bendito certificado para mi y mis convivientes.

Madrugo, me re abrigo, tengo un poco de miedo, me siento rara en la calle. Llego antes de las 9 (horario de apertura que está publicado en todos lados) hay fila afuera. Hace frío y todos tosen, muchos estornudan, todos con barbijo bien puesto, eso sí. Nos miramos y esperamos afuera, en la fila con distanciamiento, obvio.

Hace frío. Sigue llegando mas gente. La fila inmóvil… hasta que sale un joven con pechera de voluntario y nos dice que el gimnasio está completo. Que nos “pueden anotar para ir a la tarde o que volvamos mañana”. -¡OH, NO!-

La mayoría esperamos y nos empiezan a anotar para las el turno de las 14hs, previo a esto te hacen preguntas para saber tus síntomas. O sea, a ver si corresponde o no que te hisopes, básicamente.

Me anotan, y antes de irme pregunto: "¿Vengo a las 14hs en punto o mas tarde?" - “Vení a las 14 hs y con DNI ya pasas”.

Ok, vuelvo a casa, rara, me duele la cabeza. Pasan las horas y vuelvo a salir, dejando a mi hija con síntomas en casa, sola, porque no pude salir y porque nadie puede venir a cuidarla, obvio. ¡Todo es tan obvio pero tan cuestionable a la vez!

En fin, otra vez llego antes, por las dudas. Nos hacen pasar al gimnasio que ahora está vacío.

Nos vamos acomodando en las sillas dispuestas para la espera. Sigue entrando gente y al cabo de una hora, nos empiezan a llamar por nombre y apellido para pasar al sector de cuestionario. Y otra vez a sentarse y esperar el tan ansiado hisopado.

Me llaman, me explican que molesta, que es rápido y que me dan el resultado enseguida, porque es el test rápido.

Feíto el hisopado, sí. Una sensación nunca vivida. Pero pasa rápido. A esperar una o dos rayiitas, casi como un test de embarazo.

Y ahí viene la enfermera con mi positivo confirmado en mano, me lo muestra y veo las dos rayitas: “Sí, sos positivo. ¿Con quién vivís? ¡Todos adentro eh!”

"Tenés que ir a casa y descansar, podes tener fiebre, dolores, te puede faltar el aire a la noche. tomá mucho líquido, ventilá. no tomes nada de antibióicos, sólo paracetamol o ibuprofeno. Cualquier cosa llamas al 107”.

Chequean mi número de teléfono y me dicen: “A partir de mañana te empiezan a llamar para hacerte el seguimiento. Y cualquier cosa llamas al 107.”

Me da el tan ansiado certificado que se hace extensivo y es válido para convivientes. Me voy, rara, como nerviosa, ya sin dudas, a seguir encerrada y esperar que pase rápido y leve, y que no tenga que llamar al 107.

Pasan los días, nuestro síntomas han sido leves y no he tenido que acudir al 107. Ah, y no me llamaron de ningún número para hacer seguimiento. Nada. Solo soy un número que se sumó al reporte diario de casos confirmados.

Lo importante es que estamos bien y los síntomas son todos los que nos dicen en todos lados, pero leves. Chiflé y me pasaron a dejar comida.

Mi alta está en el certificado, cuando se cumplan los 10 días de aislamiento preventivo obligatorio seguiré la vida afuera, pero con la experiencia de haber transitado el virus que paralizó al mundo, y la suerte de poder contarlo.