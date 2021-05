Suba de precios de alimentos: "La gente compra menos"

Los últimos datos del Indec indicaron que la canasta básica total (CBT) aumentó en abril un 3,4% y que la canasta básica alimentaria (CBA) tuvo ese mes un incremento de 3,9%, debido principalmente a la constante suba de los alimentos de los últimos meses.

En Neuquén, la situación inflacionaria se muestra de la misma manera, siempre teniendo en cuenta que aumenta el costo de vida con respeto al resto del país. Desde Prima Multimedios hicimos una recorrida para ver cómo se ha manifestado la venta en sectores claves como carnicería, panadería, verduras y frutas.

Diego Molina, Gerente Mercado Concentrador Neuquén nos brindó detalles de las ventas en plena pandemia. Explicó que al tratarse de productos perecederos, existe un riesgo grande en la compra por volúmen. "Ahora el productor ya restringe la producción para no seguir perdiendo. No se vendió todo, hubo que tirar, regalar o donar productos. La circulación de dinero es poca, el año pasado hubo mucho problemas en la cadena de pagos", dijo.

EL PRECIO DEL PAN SIGUE SUBIENDO

"La situación es que las cosas aumentan semanalmente", nos dijo Guillermo propietario de la Panadería "Coquitos".

Refiriéndose a los aumentos sucesivos en lo que va del año dijo que no es suficiente para el comercio pero aplican menos porcentaje para que "la gente siga comprando".

"No hemos volcado el precio al producto, el kilo de pan está $ 180 y debería salir $200. Ha subido todo. No volcamos al mostrador porque nos parece descabellado subir tanto porque no queremos perder ventas. Se nota que la gente tiene poca plata en el bolsillo". Y detalló que todo depende del precio de los insumos, por ejemplo, la caja de grasa en marzo valía $2800 y ahora $ 5600.

Además, adelantó que para las próximas semanas se esperan nuevos aumentos.

SUSPENSIÓN DE EXPORTACIONES: ¿HABRÁ IMPACTO EN LAS CARNICERÍAS?

Tras conocerse que el Gobierno nacional suspendió por 30 días las exportaciones de carne vacuna con la finalidad de contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses, desde Neuquén nos dicen que es el frigorífico el eslabón que encarece el producto.

“Los impuestos van aumentando eso obviamente también incide en los precios, nos comentó Ariel Parada, encargado del local de Carnes Argentinas de Cipolletti. Y agregó que las “ventas han bajado, la gente compra menos”.

