Madre e hija internadas juntas, graves, por Covid

Una familia del centro oeste de la provincia vive momentos de preocupación y tristeza. De su querido Loncopué a terapia intensiva del Hospital Castro Rendón, en la capital neuquina. Alicia de 30 años y su pequeña de 10 años tienen Covid, están internadas en terapia, en grave estado. Thiare, está intubada en pediatría.

"Mi hija está muy graves pero mantengo la fe de que va a salir. Pido que todos recen, recemos", sostuvo el papá de la niña, Fabian Garrido, en sus redes sociales. Thiare pelea por su vida, su mamá está grave, pero su estado de salud presenta mejores pronósticos.

Este lunes a la noche, ambas quedaron internadas en el nosocomio local y el martes a la mañana las derivaron de urgencia a la capital neuquina: “Hice esa publicación de que necesitaba una persona que pudiera cuidar a mi hija Thiare en Neuquén y me sorprendió, porque mucha gente se comunicó conmigo”, dijo Fabián antes el drama que atraviesa, ya que su ex mujer y Thiare, de un momento para otro fueron derivadas al Castro Rendón y como la niña no está en la misma habitación que la madre, necesitaba que alguien cuide de ella, "sino la tenemos que traer a Loncopué y acá no pueda estar, necesita otras atenciones, porque está muy grave".

La segunda ola vino más potenciada, con más fuerza y debilita a los y las más jóvenes. La situación epidemiológica que se vive en la provincia es alarmante. No hay más camas en las UTI, hay niños y niñas con respirador, luchando por su vida. El Covid está asechando a los más débiles que la luchan como guerreros en cada cama de terapia.