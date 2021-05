Afirman que Provincia no envía partidas suficientes para comedores

Sebastián Íbalos, integrante de la coordinación provincial de la organización Barrios de Pie contó en AM550 la situación en la que se encuentran las personas que requieren asistencia alimentaria en Neuquén, y su reclamo al Gobierno provincial por las partidas para 50 comedores de toda la provincia.

"Esta situación viene de arrastre del año pasado, que impactó sobre la economía informal, y ahora entramos en nuevas restricciones, que a una economía deteriorada le suman más complicaciones" detalló Íbalos.

El representante de la organización social detalló que plantearon una mesa de trabajo con autoridades de Desarrollo de Provincia, para que el recurso llegue lo más rápido a la gente que lo necesita. "Se asiste con un número aproximado entre 90 y 120 raciones por comedor"

En este sentido, Barrios de Pie sacó un comunicado durante el fin de semana:

“NO ESTAMOS RECIBIENDO LAS PARTIDAS PARA LOS COMEDORES”

La agrupación social SOMOS BARRIOS DE PIE desmiente los dichos de la Ministra de Desarrollo Social y Trabajo, prof. María Adriana Figueroa quien en la conferencia de prensa brindada el viernes pasado, afirmó que se estaban entregando las partidas a comedores y merenderos. “Es claramente una flagrante mentira ya que no solo no han aumentado las partidas, algo que hace tiempo venimos solicitando, sino que peor aún, en nuestro caso, no las estamos recibiendo, las han interrumpido” aseguró Federico Salmeron, referente provincial de SOMOS Barrios de Pie. Debido a esto desde hace un mes se está solicitando un encuentro con Abel Di Luca Subsecretario de Desarrollo Social para resolver esta grave situación, pero hasta ahora no hubo respuesta.

La organización posee alrededor de cincuenta comedores distribuidos en las localidades de Neuquén, Plottier, Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul, Piedra del Águila, Picún Leufu y Zapala. A ellos asisten 3000 personas, niños, niñas y adultos, quienes desde hace un mes no cuentan con una ración de comida en los términos nutricionales que se requieren para una alimentación sana. Además de las partidas semanales de mercaderías secas y frescas también se interrumpieron los aportes financieros mediante planes sociales, y la entrega de bonos de gas, útiles escolares y leña. “El gobierno tiene que colaborar y no poner palos en la rueda a las organizaciones que contenemos y trabajamos para que el sector más vulnerable de nuestra sociedad pueda tener lo básico, es una cuestión de derechos, no nos pueden negar la comida” sostuvo Salmerón.