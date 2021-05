Roca: El lunes los comercios abrirán pese a las restricciones

Se incrementa el malestar en el sector comercial de la provincia de Río Negro. Esta mañana, unos 1800 comerciantes unidos de General Roca decidieron no acatar las restricciones impuestas por el decreto nacional de necesidad y urgencia si es que se prolonga.

Anunciaron que desde el lunes que viene a las 8 de la mañana abrirán sus puertas, más allá de las restricciones que puedan existir. Señalaron que “desde el año pasado cumplimos con todas las medidas impuestas, pero no podemos más. Toda actividad humana necesaria para la subsistencia de una familia es esencial. En Argentina no deben existir los privilegios somos todos iguales y así lo establece la Constitución Nacional. Medidas como estas muestran la absoluta desigualdad entre los que viven del Estado y los que dependemos de nuestra actividad privada. Seguir acatando decretos que son contrarios a estos principios constitucionales no es más que dejar nuestra salud y nuestro patrimonio. Quienes pretendan imponer estas medidas don infames dictadores y totalitarios. Necesitamos trabajar para no endeudarnos y para no dejar sin trabajo a mucha gente que son nuestros empleados.

Indicaron que “no desconocemos la situación sanitaria y vamos a tomar las medidas para reforzar los protocolos necesarios. En nuestro sector no se producen los contagios. No somos los responsables de esta segunda ola. El lunes abrimos y no cerramos más, nos bancamos las que vengan"