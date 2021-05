Desesperado pedido: su madre lleva 6 días esperando cama

Cada día se escuchan más historias sobre familiares desesperados pidiendo cama o respirador para un ser querido que se encuentra enfermo de Covid-19. Rosario Quintana, de 55 años, tiene neumonía bilateral producto del virus y lleva 6 días esperando en el Hospital de la localidad de Picún Leufú.

"Mi mamá necesita el respirador, necesita una cama de terapia intensiva. Lleva 6 días sufriendo este calvario. Nosotros hace dos días nos habíamos dado por vencidos pero no saben las ganas de vivir que tiene ella", relató su hija en diálogo con 24/7 Canal de Noticias. "Están esperando a que ella diga 'hasta acá llegué' para dormirla, pero no lo va hacer", continuó.

"Están suministrándole todo lo que se puede desde este hospital local, pero el sistema tanto local como provincial están para atrás. Ahora veo lo poco que han invertido en Salud, ver como se muere la gente, ver cómo pelean por un respirador", dijo con respecto al colapso sanitario que se vive en la Provincia frente a la segunda ola de Coronavirus.

En cuanto a la posibilidad de traslado hacia otro hospital de la zona, Quintana dejó entrever que solo se realizan si "levantás un teléfono": "Ya no sé qué más hacer, no sé que puerta tocar. En varias localidades me contaron que se hicieron varios traslados, ¿A mi mamá por no contar con obra social no la trasladan? Acá tenés que tener contactos para vivir".