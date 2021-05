Colapsó el hospital y un enfermo esperó en una ambulancia

El hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti está colapsado y un paciente con Covid con posibles fracturas esperó en una camilla dentro de una ambulancia que los médicos puedan darle ingreso. Desde la guardia les pidieron a los familiares paciencia, que todo el personal estaba abocado a la atención de los pacientes con coronavirus que están internados.

Poco después de las 16 un paciente fue trasladado por un ambulancia privada al hospital de Cipolletti luego de haberse caído en la ducha de su casa mientras intentaba bajar la fiebre provocada por el Covid. Pero debió permanecer en el estacionamiento sin que le den ingreso por la guardia, al no haber personal disponible, ni tampoco tener lugar para internarlo.

La situación se conoció por las redes sociales, donde Maximiliano Arevalo publicó la foto de su hermano sobre la camilla de la ambulancia y la denuncia por la falta de atención en la guardia.

"Él es mí hermano, se desmayó en la ducha luego de levantar fiebre por Covid y hace 3 horas se encuentra arriba de una ambulancia llorando de dolor en el estacionamiento del hospital de Cipolletti porque no lo quieren atender".

Se supo que al desmayarse en la ducha, el hombre se golpeó muy fuerte en la cadera y en las costillas, por lo que los médicos del sistema de salud privada que le brindaron las primeras atenciones le diagnosticaron posibles fracturas, y decidieron trasladarlo al hospital para una pronta atención, sin embargo después de más de tres horas de espera, no lo habían podido ingresar al sistema de salud público.

Aunque Mejor Informado intentó comunicarse con la directora del hospital Pedro Moguillansky, no se pudo conocer una versión oficial de la denuncia, sin embargo personal hospitalario comentó de manera extraoficial que "está colapsado el sistema de salud. La gente con síntomas muy fuertes en sus domicilios que no tienen el seguimiento adecuado porque el sistema publico no da abasto".

Para esta segunda ola, desde Salud dispusieron que se debía cambiar la estrategia, ya que desde que comenzó la suba exponencial de casos, con la aparición de las nuevas variantes del virus, en Terapia Intensiva no lograron salvar a ninguno de los pacientes que tenían internados. Por lo que se habilitó tratamiento de oxigenoterapia de alto flujo en sala común para evitar que los enfermos lleguen a UTI.

A la misma hora que se denunció el caso del paciente en la ambulancia esperando por su atención, el hospital de Cipolletti tenía ocupación completa en UTI, más 32 camas de clínica médica, 6 del sector de pediatría y 10 más de la guardia.

En el parte diario de hoy, se conoció que en Cipolletti se registraron cuatro muertes por Covid y 107 nuevos casos confirmados. En total en la ciudad hay 1.155 casos activos, y permanece en el segundo lugar de las ciudades de Río Negro con mayor cantidad de casos, por detrás de Bariloche que tiene 1.410 pacientes con coronavirus.