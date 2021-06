Privados de Villa La Angostura quieren comprar vacunas

Si bien el intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani, se muestra optimista frente a una "baja de contagios en los últimos días" en cuanto a la situación epidemiológica de la localidad, aseguró también que están evaluando la compra de unas 20.000 vacunas.

La posibilidad y el interés de compras de dosis viene de parte del sector privado, se trata de un grupo de empresarios locales que están interesados en adquirirlas, aunque la compra deberá efectuarse desde el municipio teniendo en cuenta que el sector privado no está autorizado aún en acceder.

"Las negociaciones están avanzadas, el gobierno provincial autorizó teniendo en cuenta que se cuenta con los fondos, pero no se consigue una fecha de entregas concreta. Veníamos hace 15 días desde el municipio averiguando cómo hacer compra de vacunas y tenemos el ok del gobernador para llevar adelante la negociación".

Cuando habla del sector privado, se refiere a la Cámara de Comercio local junto a hoteleros y diferentes instituciones: "Nosotros tenemos el ok para comprar vacunas, pero la provisión de vacunas no es tan fácil. El problema no es el dinero que viene del sector privado y también la municipalidad colaboraría, el tema está en la provisión. El dinero está, la voluntad está", expresó en RTN durante ésta jornada.

Si compramos las vacunas hoy y el plazo de entrega es en 7 meses, estaríamos haciendo las cosas de forma incorrecta.

Baja de contagios

Seguramente apuntando a no perder la temporada turística de invierno, Villa La Angostura comenzó una semana antes que la ciudad de Neuquén con las medidas restrictivas, y según los datos brindados por el intendente, han tenido sus buenos resultados: los contagios que se venían registrando rondaban los 30 y 42 casos por día y "el último reporte arrojó nueve casos activos en el día, con doce recuperados, es decir que viene bajando la curva de contagios", dijo.