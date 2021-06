"Ya falta menos" y "te quiero": los mensajes a internados por Covid

Una de las peores caras de la pandemia es la que se vive dentro de los hospitales. Enfermos de covid y otras afecciones deben pasar sus días internados lejos de sus familiares y amigos. Es por eso que, por iniciativa del sector de Nutrición del Hospital Heller, hospitales de la capital neuquina les hacen llegar a sus pacientes mensajes que envían sus allegados a través de WhatsApp.

"Te quiero", "No aflojes", "Ya falta menos", "Te esperamos", son los mensajes más recurrentes que reciben. Sofía Mendiberri, nutricionista de ADOS, habló con 24/7 y contó de qué se trata esta campaña: "Un pequeño gesto que no es tan pequeño porque están internados y solos y pasa a ser un buen gesto. Los pacientes que están internados en ADOS tendrán la posibilidad de estar un poco más cerca de sus familiares".

La trabajadora del establecimiento contó que la iniciativa surgió de la misma demanda de los familiares, que se acercaban a la recepción del hospital pidiéndoles que les hagan llegar mensajes a los pacientes. Incluso, contó Sofía, hay muchas personas internadas que son del interior de la provincia y que no pueden ver a sus familiares hace mucho tiempo. Es por eso que pide que la campaña se haga masiva y llegue a cada rincón, así "los pacientes no se sienten tan solos y no se les hace tan largo el día".

"Hemos festejado cumpleños en covid, todo lo que sea en pos de la mejoría del paciente intentamos sumarlo"

Por último, insistió: "Si tienen pacientes internados en ADOS, pueden enviar sus mensajes a 299-5020777, ahí los transcribimos y se los hacemos llegar con la cena o almuerzo. Pueden ser varios, el que quiere, sepa que cuenta con la posibilidad".

Mirá la nota completa: