"Me quedé en segundo, estoy en cuarto y no sé leer"

El debate por la presencialidad o no en las aulas de los establecimientos educativos de Neuquén sigue siendo un tema caliente, en medio de la complicada situación sanitaria que aún aqueja a toda la región con las camas de terapia intensiva ocupadas en su totalidad. Por un lado se encuentran los sindicatos docentes y el gobierno provincial con la decisión de por ahora mantener las escuelas cerradas dada la complejidad en el panorama del sistema de salud. Por el otro las distintas asociaciones de padres que presionan por la apertura de las escuelas y el abandono de la virtualidad.

Pero en el medio de este tironeo, se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que cada vez más, acusan los efectos de más de un año de pandemia tanto a nivel académico como personal.

Gabriela Rave Luppi, Psicóloga Neuquina especializada en el abordaje de las edades más tempranas, dialogó con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, y comentó que "el proceso de cada uno de los chicos se ha visto obturado" algo que pueden ver según indica cada vez con mayor frecuencia en el el consultorio, y que se refleja también en una demanda grande del espacio de terapia.

Un paciente de nueve años me dijo hoy con mucha angustia, me quedé en segundo, estoy en cuarto y no ser leer.

Gabriela, dice además que ve a la educación como en una pausa, y que se está perdiendo el registro de el proceso de formación general de los alumnos. "La escuela más allá de estar relacionada a los aprendizajes es un factor gigante de posibilidades para vincularse con pares, figuras de autoridad, normas valores y eso escasea hoy. No solo se están atrasando en lo pedagógico sino con las estructuras que nos convierten en seres sociales".

La psicóloga neuquina dijo que se han acrecentado mucho las consultas que están referidas a los daños que está causando la pandemia en los jóvenes tanto a nivel académico como personal y finalizó diciendo: "no se trata de si el sistema de salud, el educativo o el gobierno colabora o no, estamos transitando todos del modo que podemos esto. Todos pueden hacer su trabajo, pero si no hay quien acompañe a la niñez con las herramientas adecuadas estamos en problemas".