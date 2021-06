"Una vacuna no es estar vacunado, el esquema completo da inmunidad"

Marisa Iacono, infectóloga del Hospital Castro Rendón dialogó con La Primera Mañana por AM550 y advirtió la crisis sanitaria que se vive en el peor tramo de la pandemia. La médica dijo, al respecto de la campaña de vacunación y el relajamiento que puede generar que "la gente debe entender que tener una sola vacuna no significa estar vacunado. El esquema completo es estar inmune".

En relación con las nuevas variantes del Coronavirus, la doctora advirtió que la cepa Delta es la más peligrosa y la de mayor grado de transmisibilidad, por eso "la gente debe entender que tiene que quedarse en casa. No se contagia en los supermercados, se contagia cuando no se respetan los protocolos. No hablo de no ir al almacén, hablo de no reunirse. Tengan responsabilidad individual y sentido común".

Sobre su arduo trabajo, día a día en el hospital de mayor complejidad en la provincia, y la situación de colapso que se vive sobre todo ante la saturación de camas de terapia intensiva, Iacono contó que trabajan "a cama caliente", eso significa que apenas se desocupa una cama (sea por muerte o por alta) se ocupa por otra persona. "Tenemos personal de salud que renunció del cansancio y el agotamiento que produce este ritmo en el sistema de salud" se sinceró.

Además pidió a "la gente que no se vacunó que por favor concurra a vacunarse. Las vacunas son gratuitas y son una oportunidad".