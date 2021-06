Nueva instancia para consensuar el endeudamiento

Falló el tratamiento sobre tablas del miércoles y ahora comienza otra etapa en la cual el oficialismo no tiene otra opción mas que otorgar ciertos puntos reclamados por opositores y hacer retoques en el proyecto de endeudamiento que envió el Poder Ejecutivo el mes pasado. El mismo avanzó sin inconvenientes en la comisión de origen -de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas- y se estancó en la de Asuntos Constitucionales y Justicia, ya que no se contaba con los 8 votos necesarios y no se sometió a votación.

Una vez mas Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se unieron para no permitir que avance la iniciativa que necesita el gobierno y poder hacer frente al pago de los aumentos acordados con el gremio estatal luego del conflicto del mes de abril.

En efecto, opositores fundamentan que la recaudación ha mejorado para para la provincia y que será mejor en los meses que vienen; que mucho el dinero que se está pidiendo y que va a costar devolverlo, entre otros argumentos.

El diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, dialogó en Mitre Patagonia reconoció que en su fuerza política hay sectores que apoyan y otros que no. Y explicó se está trabajando en que exista una cláusula gatillo para el endeudamiento que esté sujeta a la recaudación. "En el Frente de Todos somos una alianza, tenemos distintas visiones, esto ha generado mucho ruido y mucho debate en nuestro bloque", dijo.

El diputado Carlos Coggiola de la Democracia Cristiana, explicó que de las tres bancas que tiene la fuerza tienen distintos criterios. Se mostró muy crítico con la política de endeudamiento del gobierno provincial: