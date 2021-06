No pueden justificar el uso 300 frascos de ketamina

El trailer fue cedido por el gobierno nacional para que se use como quirófano móvil, pero se transformó en una oficina de seguridad vial.. Foto: Gentileza

Hace tiempo, en 2013, el municipio de Bariloche recibió un quirófano móvil para la castración de perros y gatos. Sin embargo con el correr de los años las campañas fueron menos efectivas, entonces desde el Centro Cívico se decidió plotearlo y utilizarlo como oficina de Seguridad Vial. El coordinador nacional del Programa Tenencia Responsable, el conocidísimo veterinario Juan Enrique Romero, aseguró que se retirará el trailer y además denunció que la comuna no puede justificar el uso de 300 frascos de ketamina, una situación que "raya con el narcotráfico".

Hace tiempo que el municipio de Bariloche no desarrolla las campañas de esterilización de perros y gatos. El quirófano que fue cedido en comodato por Nación, por decisión de alguna autoridad responsable, fue ploteado nuevamente y pasó a ser una oficina móvil de Seguridad Vial. Claramente una utilización muy distinta a la que tenía destinada al momento de la cesión en 2013.

Pero desde las quejas llegaron a oídos de quienes cedieron el trailer y fue el mediático Doctor Romero el que hizo oir su crítica. El quirófano "es para que lo usen y lo resguarden, y no para que lo ´re ploteen´ y hagan lo que se les dé la gana” y remarcó que la estructura sigue siendo del patrimonio del gobierno nacional.

Además, el veterinario aseguró que el área de Zoonosis de la municipalidad barilochense “se está cometiendo un delito rayando con el narcotráfico”. Es que, según explicó, la comuna no pudo justificar el uso de 300 frascos de ketamina, una droga que es utilizada como anestésico en los animales, pero también es utilizada en fiestas electrónicas como droga que produce alucinaciones y procesos en el que se pierde el control de su cuerpo

El médico comentó además que hace dos años que el municipio no rinde el uso de los 300 frascos de ketamina que le enviaron y eso produjo que se frene la provisión de insumos para realizar las castraciones. Y no descartó que el estado se presente como querellante en una causa judicial porque se desconoce para que fue utilizada.

“Bajo ningún punto de vista podemos hacer la vista gorda”, porque la ketamina es una droga que tiene una regulación en su uso por parte del Senasa. Y reflexonó: "Es gravísimo, estamos hablando de una droga que se puede utilizar para el narcotráfico. Esa misma droga puede ser usada como droga de adicción, alucinógeno”.

Romero explicó que la comuna tiene que rendir cada frasco vacío y además mostrar los libros rubricados y foliados en los que se informe de los animales castrados, entonces "cuál es la irregularidad del municipio de Bariloche que no puede rendir 300 frascos de ketamina o que tome un bien nacional, que lo re plotee y lo use para otra cosa”, concluyó.

“Ese quirófano no es del municipio de Bariloche, no puede hacer lo que se le antoje al intendente (Gustavo Gennuso), y en todo caso debe hacerlo con la anuencia del gobierno nacional”, agregó en conversación con Radio Seis, para luego mencionar que la casilla rodante ya fue solicitada por el gobierno rionegrino para ser entregado a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).