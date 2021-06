Covid: hay animales que pueden enfermarse

A un año de comenzar la investigación sobre contagios en animales, se observa que tanto gatos como perros pueden enfermarse aunque en la mayoría de los casos no presentan síntomas o su gravedad no es significativa. Así lo expresó la directora del proyecto de investigación que llevan a cabo varias universidades de Argentina, Nadia Fuentealba, por AM 550 y 24/7 TV. También señaló que no hay evidencia hasta el momento que esas mascotas sean transmisoras del virus a los seres humanos.

El estudio, que incluyó los equipos científicos de la Universidad Nacional de La Plata, de Santiago del Estero, del Conicet y otros organismos, se desarrolló especialmente en las mascotas de quienes padecieron la enfermedad y también en poblaciones de animales en cautiverio que estuvieron expuestos a personas que padecieron el covid. Entre estos últimos, se confirmó la presencia del virus en un puma analizado en Santiago del Estero, siendo hasta el momento el único animal portador de coronavirus en la fauna autóctona argentina.

En el estudio se obtuvo el resultado positivo en 28 casos, de los cuales 19 fueron perros, ocho gatos y un puma, mientras que se observó que “la mayoría de los animales cursan la enfermedad en forma asintomática” indicó la científica en el programa "Mejor Informado Radio". En aquellos animales donde se observaron síntomas, estuvieron relacionados a la falta de apetito, decaimiento y otros que no revistieron una gravedad extrema.

En la mayoría de los casos analizados se trató de mascotas que compartían el espacio con personas contagiadas, quienes avisaban de la situación a este equipo de científicos y científicas, al tiempo que también se estudiaron acasos de animales alojados en centros de rescate y que estuvieron expuestos a personas con covid.