Se diluye la posibilidad de encontrar al judicial con vida

A pocos días de cumplirse tres meses de la desaparición del trabajador judicial de Roca, Javier Videla, el gobierno de Río Negro ofreció una recompensa de $1.000.000 para quien pueda aportar datos precisos que ayuden a esclarecer que paso en la noche del 4 de marzo.

Esta mañana, el abogado de la familia de Videla, Marcial Peralta, señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “la recompensa la gestionamos en conjunto con la fiscalía ante la secretaría de Seguridad. Buscamos datos ciertos que nos puedan esclarecer que paso esa con Javier. Debo ser franco, mi experiencia dice que a medida que pasan los días se van diluyendo las posibilidades de encontrar a Javier con vida. Se los transmití a la familia, a la mamá y a las cuatro hermanas. Mas cuando quien esta detenido e imputado Antonio Colicheo no ha dicho nada”.

Señaló que “este caso no es habitual en la zona, y se fue volviendo más tétrico en el andar. El caso se inicia por el hallazgo de un cuerpo de una mujer semienterrado en un campo a unos 70 kilómetros de Roca. El cuerpo de Alejandra Casmuz. Cuando el fiscal se apersonó con la Brigada de Investigaciones encontraron un auto que coincidía con las características del auto desaparecido de la hermana de Javier Videla. Cuando se pidieron los informes de las patentes se descubrió que el auto era el de la mujer y se detuvo a Colicheo”.

“Dos semanas después las pericias balísticas confirmaron que la misma arma que ultimó y asesinó a Casmuz se corresponde con el arma que se disparó dentro del auto de Javier Videla y son los disparos que están también en el domicilio de Videla, todos realizados con la misma arma que se le secuestró a Colicheo. No había ninguna relación entre Videla y Colicheo, no hay historia en común, no eran amigos no había una relación familiar, solo el vínculo comercial que se inició en los últimos tres meses antes del hecho”, indicó.