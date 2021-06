El municipio negociará con vecinos de la toma Casimiro Gómez

Tras el reclamo de energía eléctrica por parte de los vecinos de la toma de Casimiro Gómez, que lleva más de una semana, y que evidenció la problemática del déficit habitacional que hay en la ciudad de Neuquén, ahora se abre un nuevo panorama con la posibilidad de encontrar una solución para el asentamiento de más de 300 familias ubicado en la autovía norte.

Después de los idas y vueltas entre las dos partes, con, según indicaron vecinos, hostigamiento de la policía en varias oportunidades, a lo que se sumó el corte de energía eléctrica en medio de la ola polar de hace una semana, los vecinos finalmente podrían tener una resolución no solo en cuanto a la luz, que les es tan necesaria para evitar encender fuego dentro de las casillas, sino que también en lo referente a su pedido principal, desde que están instalados allí, el ofrecimiento de las tierras.

En diálogo con el móvil del Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, Marisa que es vecina del lugar nos contó que desde el municipio les “han pedido una mesa de diálogo desde el municipio, para el viernes a las 11 de la mañana, en la misma toma Casimiro Gómez”.

Marisa dijo que el corte de luz, no solo les afecta en cuanto a la posibilidad de que tanto niños como adultos puedan continuar con el cursado de las clases virtuales, sino que radica un peligro ya que muchas familias usan la electricidad para entrar en calor, y frente al frio deben hacer fuego dentro de la misma casa ya que muchos no tienen estufa y además no les es fácil, ni barato conseguir leña.

Por otro lado, Gladis, responsable del Merendero "Los Peques", ubicado también en la toma, dijo que “el corte de luz a mitad de la madrugada fue algo horrible para todas las familias, porque necesitaban sus celulares cargados, para estar calientes, mantener a los chicos ocupados mirando dibujos animados y adentro” para evitar las temperaturas bajo cero.

“El gobierno tiene que tomar conciencia y darnos una solución. Queremos pagar las tierras y pagar los servicios básicos, pero acá, ya estamos establecidos y nos hemos organizado”.

La encargada de más de 40 niños, dejó claro que nunca quisieron chocar con los vecinos que necesitaban transitar por la ruta, pero que “el gobierno los obligó a tomar medidas más drásticas”, agradeció a los vecinos en general, y volvió a pedir ayuda para llevar adelante el merendero. “Leña y frazadas es lo que más estamos necesitando, aunque todo ayuda”, dijo.

Para colaborar comunicarse al 299464-8088 o mediante la página de Facebook del Merendero "Los Peques".

