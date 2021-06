El 50% de las dosis que lleguen a Neuquén completarán esquemas

El director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, contó en La Primera Mañana por AM550 que desde ahora, el 50% de las dosis de vacunas que lleguen a Neuquén servirán para completar esquemas, o sea, como segundas dosis, para personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca desde el 6 de abril. Además anunció que esta semana estarían llegando nuevas dosis de Sputnik V, pero no está confirmado cuántas serán de cada componente.

El funcionario detalló acerca de la jornada de vacunación a demanda de este martes en el Ruca Che para mayores de 35 años que se hayan inscripto en el registro provincial, y que funcionará entre 14 a 21 horas. "Habrá 2.000 dosis así que se va a ir avisando a la gente cuántas vayan quedando. Son dosis de Sinopharm y AstraZeneca" contó.

Sobre la preocupación a la hora de esperar por una segunda dosis, Neira aseguró: "No hay pérdida de eficacia si pasan 3 meses, 4 meses, las 12 semanas establecidas fueron una estrategia sanitaria, no una condición clínica. Incluso ayer la Universidad de Oxford publicó un estudio en la revista The Lancet en el que evaluó la respuesta inmunitaria aplicando la 2da dosis 45 semanas después, y determinó que no hay disminución en la respuesta, e incluso en algunos casos es mejor, cuánto más largo es el período entre primera y segunda aplicación".