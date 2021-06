En medio de una interna caliente, eligen dos jueces del STJ

Previo a la elección de dos nuevos integrantes para el STJ rionegrino, hubo una reunión entre la gobernadora y los legisladores del partido gobernante, pero no acordaron nada. Definitivamente no hay consenso y Juntos Somos Río Negro llega con una importante puja de poder entre Arabela Carreras y el ex mandatario Alberto Weretilneck, quien intentará hacer prevalecer su deseo en la decisión de los 8 diputados del bloque oficialista que tendrán que votar a los sucesores de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla, quienes renunciaron tras la intimación de la ANSES al tener la edad para jubilarse.

El Consejo de la Magistratura grande, el que preside la gobernadora, se reunirá desde las 9 de la mañana, con la intención de nombrar dos nuevos jueces que integrarán la corte provincial junto con Ricardo Apcarián, Sergio Barotto y Liliana Piccini, quien también fue intimada por la ANSES, pero decidió quedarse, pese a la amenaza del cambio de las condiciones jubilatorias que no le permitirán pasar a ser pasiva con el 82% móvil de su sueldo.

Estas nuevas condiciones apuraron la decisión de Zaratiegui, quien fue la primera en presentar la renuncia, y de Mansilla, que lo hizo días después. Precisamente este orden será decisivo para la elección de los nuevos jueces. Sin ser obligatorio, pero como condición tácita, la viedmense será reemplazada por un juez de la capital provincial, y entre los candidatos sobresale el nombre de Sergio Ceci, por haber sido Fiscal de Estado a fines de los 90s y luego secretario legislativo del bloque de Juntos Somos Río Negro. Este candidato también tiene la venia del ex gobernador y la actual no habría puesto más condiciones de que la plaza restante sería de alguien afín a su sector.

De los demás candidatos habilitados, sólo la actual funcionaria judicial Silvana Mucci (impulsada por el actual STJ) es la única de Viedma. Entre Ceci y ella se definirá la plaza que deja Zaratiegui, con favoritismo del primero.

En tanto que para reemplazar a Mansilla, quien representa geográficamente a Bariloche, los candidatos son 5, Martín Lozada, un fiscal de muchísima experiencia pero que dentro del sistema judicial se lo considera como incontrolable; Alfredo Romanelli Espil, secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche; el funcionario y preferido por Carreras, Lorenzo Raggio; la jueza de Familia María Cecilia Criado, y Griselda Ingrassia, la abogada de la matrícula que tiene el apoyo del Colegio de Abogados de Bariloche. También está entre los candidatos la jueza roquense Verónica Hernández, pero si se mantiene el acuerdo de reemplazar a los actuales por otro que represente a la misma ciudad, su elección sería utópica.

Retomando el escenario de la posible elección, si primero se elige el o la reemplazante de quien renunció primero, dependerá si la decisión recae en un hombre o una mujer y condicionará la votación para la otra vacante. Ceci tiene el apoyo mayoritario para ser el próximo juez del STJ. Entonces, el otro nombramiento debería ser mujer para mantener la actual composición en cuanto a la representatividad por género, 3 hombres y dos mujeres.

El candidato de Carreras es Raggio, pero para mantener el 3-2 en género, quedaría descartado de la puja. Por lo que se definiría entre Criado y Ingrassia. Y en este mano a mano la jueza de Familia tiene un perfil que le atrae al cuerpo y además, es viuda del ex Jefe de Policía en la primera gestión de Weretilneck, Mario Altuna.

Si bien la interna se plantea en qué decidirán los representantes de los distintos sectores del partido del gobierno (la gobernadora y 8 legisladores de JSRN), el Consejo además está compuesto por 4 diputados de la oposición, que pusieron como condición mantener la paridad de género; y tres integrantes por cada uno de los cuatro Colegios de Abogados que hay en Río Negro, Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma.