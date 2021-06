Interna en JSRN: Aparecieron carteles de "Alberto vuelve"

Los carteles de "Alberto vuelve" es la reacción del sector del ex gobernador a la interna abierta en el gobierno rionegrino..

La relación entre la gobernadora Arabela Carreras y su antecesor y mentor Alberto Weretilneck está más tirante que nunca. A poco más de dos años de ganar las elecciones llevada de la mano por toda la provincia por el cipoleño, la mandataria pretende hacer movimientos estratégicos para apropiarse de un poder que nunca fue suyo del todo. Una jugada demasiado arriesgada que derivó en la aparición de carteles en toda la provincia con la leyenda "Alberto vuelve", de cara a 2023.

Si bien nunca lo reconocerán en público, y por ahora sólo se escuchó a la gobernadora salir a aclarar que "la relación es buena y que hay diálogo", lo cierto es que el albertismo está en alerta. La falta de cumplimiento en espacios de ese sector dentro del gobierno es una constante en el gobierno de Carreras. Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha se fueron 9 funcionarios del riñón de Weretilneck y la última fue Laura Perilli. La ex funcionaria del cipoleño cuando era intendente, se fue con él a Viedma, donde permaneció en Planificación y es autora del programa Suelo Urbano con el que se pretende reducir el déficit habitacional poniendo a disposición unos 12 mil lotes en toda la provincia, uno de los pocos ejes de gobierno que están en marcha con la pandemia.

Perilli representa al Movimiento Patagónico Popular, el partido con el que la política de Cipolletti pretendió históricamente llegar a Viedma y que, con Weretilneck y las circunstancias particulares luego del crimen de Carlos Soria, lo pudieron lograr. La salida de la hoy ex funcionaria puso en guardia al núcleo que permanece bajo el ala del ex gobernador, quien mantiene una imagen positiva varios puntos por arriba de la alicaída figura de Carreras, que en mediciones nacionales integra el top five de peores gobernadores.

Lo cierto es que Carreras tiene por delante dos cuestiones clave en las que intentará adueñarse del poder y evidenciar que el sillón de Laprida y Belgrano que ocupa no es prestado. Lo primero que debe definir son las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Contrariamente a lo que se podía esperar de una mujer en el gobierno, la mandataria aseguró que para elegir los reemplazantes no primará una cuestión de género y que la sola presencia de Liliana Piccinini en la corte provincial alcanza para respetar el frío texto de una constitución provincial redactada en 1988 y que si bien fue novedosa para la época, debería ser aggiornada.

Carreras tiene a su candidato para el STJ. Quiere a Lorenzo Raggio, designado por ella como gerente del Ente Promotor del Parque Productivo de Bariloche. Y Weretilneck a Sergio Ceci, histórico colaborador de JSRN que además es cercano a Facundo López, operador del cipoleño y presidente de bloque en la Legislatura. Y si bien colocará uno cada uno en el STJ, el problema se plantea en cuanto al cupo. El senador insiste en que una de las vacantes dejadas por Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui sea ocupada por una mujer, entonces uno de los dos deberá ceder y dejar de lado a su candidato.

La otra disputa es la lista a diputado nacional. Aunque todos coinciden en que es prematuro hablar de candidaturas en plena pandemia, lo cierto es que Carreras impulsa a la médica Mercedes Iberó, quien se hizo conocida por sentarse todos los días frente a las cámaras de TV para brindar el informe oficial de la situación sanitaria en Río Negro por el Covid. En tanto que Weretilneck pretende a Agustín Domingo, ex ministro de Economía y el primero en ser alcanzado por la escoba de la gobernadora, apenas dos meses después de asumir.

En medio de la interna, Carreras brindó una nota el fin de semana pasado en la que aseguró que quiere ser reelecta en 2023. Y que uno de los operadores de medios de la gobernadora hizo llegar vía WhattsApp a los distintos medios provinciales que repican todas las gacetillas oficiales. También lo comentó en una nota que brindó al canal estatal grabada el viernes pasado, el mismo día que varios integrantes de ese medio formaron parte de una lista VIP de sub 35 que pudieron vacunarse contra el Covid sin tener la edad del grupo que le correspondía.

Las declaraciones de Carreras fueron un tiro directo hacía Weretilneck que no se dio por enterado formalmente. Sin embargo en las distintas rutas hacia Viedma y hasta en un torneo de fútbol amateurs en Cipolletti, aparecieron los carteles "Alberto vuelve".