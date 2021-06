¿Por qué en el Alto Valle se consume fruta chilena?

Eduardo Artero, productor de peras y manzanas en Cipolletti explicó en La Primera Mañana por AM550 , la paradójica situación que se da en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, bastión productivo de la fruticultura del país, y en donde se encuentran manzanas chilenas en las góndolas de los supermercados. "Éramos un bastión, éramos... ahora no somos más" aclaró Artero desde un principio.

"La fruta de afuera es mucho más barata que la nuestra, y la nuestra sigue conservada y stockeada en frío para poder liquidarla más adelante. Los chilenos producen a la mitad de lo que producimos nosotros, nos sale la mitad"

Artero explica la situación de la siguiente manera, analizando el consumo interno, y los precios derivados de la demanda: "Si se liquida ahora la fruta que hay en frío no alcanzaría para el mercado interno y aumentaría el precio, por eso hay gente nueva que sale a buscar en otros mercados como en Chile, Bolivia, etc"

El productor local contó que "Chile tiene la mitad de impuestos, y todo es mano de obra, no hay máquinas, todo lo hacen personas. La mano de obra no es cara acá, pero tiene un impuesto del 60% y en Chile es del 5%. Entre sellos, papeles, y tramites para cargar un camión se paga más de lo que se le paga a un productor. Por eso traemos fruta de Chile, si fueran los mismos costos que acá sería imposible".

Según Artero esta situación no es nueva, "desde hace más de 10 años que pasa eso. Cuando se necesitó se importó fruta, y ahora es peor con el tema de la inflación". Además detalló: "La pera se trabaja a pérdida, sale 20 y te pagan 10, y no se puede guardar. Yo no me fundí porque principalmente trabajo manzanas."