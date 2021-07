“No hay perdón, no se puede entender tanta maldad”

Hace unos días se conocieron nuevas pruebas que aportó el ministerio público fiscal y la querella para imputar a Antonio Gregorio Colicheo por el homicidio de Javier Videla, el trabajador judicial que desapareció en marzo en Roca.

En la audiencia de reformulación de cargos estuvo el imputado a través de Zoom desde el Penal 1 de Viedma, donde se lo pudo ver de frente a la cámara, reunión en la que también participó Elsa Gallardo, la mamá de Videla.

Entre las nuevas evidencias aportadas están las pericias genéticas realizadas en Bariloche. Todos los resultados concluyeron que esa sangre pertenecía a Videla.

Natalia Videla, la hermana de Javier señaló esta mañana en Radio La Super de Roca que “nosotros veníamos presumiendo que Javier fue asesinado. Nos faltaba confirmarlo y llegaron los resultados de ADN. La sangre que estaba en la ropa de Colicheo, en el auto, en el asiento, en el volante, en el barbijo, en la bala incrustada en la puerta del auto. La sangre de mi hermano estaba por todos lados. Lo cotejaron dos veces con la sangre de mi mamá y de mi hermana. No quedan dudas que es la sangre de Javier”.

Agregó que “Colicheo es un delincuente y un asesino. No podemos permitir que siga libre. A mi hermano no le van a devolver la vida, pero podemos evitar que Colicheo siga haciendo de las suyas”

Señaló que “la relación entre Javier y Colicheo era simplemente de mecánico-cliente. Alguien le presentó a Colicheo y a partir de ahí empezó nuestra desgracia. Este tipo se encarnizó con el auto, no se lo quiso devolver. Todo fue por el auto, a ese nivel de maldad llega este tipo. Le decía Javier necesito plata para comprar repuestos. Y así lo tuvo un montón de tiempo sacándole plata. Hasta que Javier le dijo que si no devolvía el auto lo iba a denunciar y ahí empezó este calvario. Colicheo le dijo veni que vamos a buscar el auto y pasó lo que pasó. Tenía todo planeado”.

Agregó que “cuando vimos a Colicheo en la audiencia se nos vino el mundo abajo. Es como una película, como que no nos está pasando a nosotros. No tiene remordimientos. Le dieron la posibilidad de hablar y dijo que no iba a decir una palabra. Encima el tipo ponía caras de molestia como diciendo para que me trajeron acá. Lo están juzgando por cinco delitos, es terrible. Está hasta las manos y no tiene una pizca de compasión”.

“Necesitamos encontrar a Javier, tenerlo con nosotros y llorarlo en una tumba, necesitamos cerrar esto, no nos va a curar el dolor que tenemos en el alma. Queremos que Colicheo no vuelva a ver la luz del día. Que no haga más daño. Es un asesino, un delincuente. Que pase su vida detenido tras las rejas. Esperamos con ansias la fecha del juicio. Mi mamá está destrozada, días atrás se había levantado de la cama. Intentó retomar su vida, el día a día. Es terrible, es mi hermano. Para una madre es el fin del mundo. No hay perdón, no se puede entender tanta maldad en una persona”, concluyó.