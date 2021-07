El viento avivó las brasas del asado y se quemó un depósito

Poco después de la medianoche, las sirenas de los bomberos y de la Policía alertaron la tranquilidad del barrio Los Olmos de Roca. Minutos antes, los vecinos habían llamado al 911 porque las llamas se hacían cada vez más intensas en un depósito, donde minutos antes un grupo de personas había comido un asado.

De acuerdo a la información suministrada por los Bomberos Voluntarios de Roca, al llegar la primera dotación, el fuego estaba declarado, por lo que hubo que convocar a tras autobombas más para poder controlar las llamas. Después de un intenso trabajo que se extendió durante unas dos horas, se pudo apagar el incendio, pero luego debieron hacer una tarea de prevención para que el viento no vuelva a activarlo.

Según lo que se pudo confirmar, dentro del depósito no había ninguna persona, por lo que no hubo que lamentar heridos producto de las llamas o del humo. Sin embargo los daños provocados por el incendio fueron muy importantes y dañaron la mampostería y el techo del lugar, por lo que deberá ser sometido a pericias para determinar que no hay riesgo en la estructura.

Los vecinos del lugar comentaron que minutos antes de que se detectaran las llamas, en el lugar habían realizado un asado. Aparentemente, las brasas no fueron apagadas de manera correcta, las intensas ráfagas de viento lo habrían avivado y llegó hasta diversos elementos inflamables que se encendieron muy rápido sin darle tiempo de reacción para apagarlo.