Indignación: hace 100 días espera la segunda dosis

César Paz, vecino de la localidad de Plottier, recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el primero de abril. Hoy, cien días más tarde, continúa aguardando la segunda aplicación.

El hombre de 66 años es insulinodependiente y teme por su vida, por no tener el esquema completo de vacunación en medio de la pandemia. "Esto es terrible, en mi caso pasaron cien días de la vacuna pero no soy el único. ¿Dónde están esas vacunas? ¿Dónde las pusieron?", expresó indignado a 24/7 Canal de Noticias.

En este contexto, el vecino reclama que Plottier es la segunda ciudad de la provincia, con 70 mil habitantes y sin embargo, "acá no han llegado las vacunas". Es por eso que apuntó contra las autoridades de Neuquén: "Me preocupa con qué tranquilidad las autoridades hablan de miles y miles de arribos de la segunda dosis de la Sputnik y no llegó ninguna. Con qué facilidad y simplicidad hablan de cosas inexactas", expresó.

"Hay una gran ausencia del Estado, los viejitos estamos mal, desesperados con angustia", sentenció en la segunda edición del Noticiero Central. "En esta crisis tan grande que tiene la población, hay un gran daño en la psiquis de la gente, con los miedos, los ataques de pánico que merecen que la parte de salud pública actúe", finalizó.

Mirá la nota completa: