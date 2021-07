El barrio que se queda sin calle en Plottier

Durante la mañana de este miércoles el barrio Piscicultura de Plottier se quedó sin calle. La vía directa que utilizan todos los días las familias que viven allí para entrar y salir del barrio desde hace 25 años fue cortada por uno de los vecinos.

Y es que este ciudadano es, en realidad, un propietario que presentó en la justicia una medida cautelar contra la Municipalidad de Plottier exigiendo el cierre del acceso al barrio que está ubicado en la ex Isla 125, argumentando que esa calle pertenece a su terreno. La justicia no avanzó y la municipalidad se comprometió a dar una respuesta rápida, pero esto no sucedió.

La Comisión Vecinal del barrio Piscicultura ha presentado al municipio de Plottier documentación probatoria sobre la legitimidad de dicho paso y de la cesión firmada por esos propietarios aproximadamente en 2002 para su uso.

En tanto, desde el municipio de Plottier explican que se tiene en cuenta esa medida cautelar de una jueza avalando el cierre, que se reconoce la propiedad privada, pero en esa calle pasan todos los servicios. Esto también implica un acuerdo con los propietarios, quienes en su momento autorizaron su uso.

La problemática está planteada ya que la San Juan Bosco es la única vía directa hacia la ruta 22, y que la otra salida del barrio, es por la costa, y "cuando erogan agua desde la represa, crece el río y la única vía que une este barrio con La Herradura, se inunda y se imposibilita el paso", tal como comentó una vecina a 24/7 canal de noticias.

Pasado el mediodía hubo una reunión con los vecinos y representantes del municipio, y, por ahora, quedó habilitada la calle, aunque el conflicto, sin resolver.

Cristina Poccorobba, de la comisión vecinal del barrio piscicultura,comentó lo sucedido esta mañana, en diálogo con Noticiero Central.