"Si no hay agua, no hay producción", advierten

La falta de agua preocupa en todo el país, y también en la región. La baja cantidad de lluvias y nevadas, y la escasa previsión de las mismas para los próximos días despertó la alerta en el Alto Valle. Es por ello, que en los últimos días la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) declaró la emergencia para las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro.

Fernando Almohalla, presidente del consorcio de riego de Centenario y Vista Alegre, contó en AM550 que "si se gastaron toda el agua, no se como lo vamos a solucionar. Las napas bajan, los pozos se vacían, y es una problemática sobre la que no nos han dado información".

"El consorcio tiene por reglamento que la poca cantidad de agua que haya se distribuye entre todos los usuarios, pero calculamos que no va a alcanzar. El problema más grave lo va a sufrir la horticultura"

Almohalla aseguró que "ya se nota la falta del recurso. La napas freáticas están en cero. Pero tenemos que cambiar la realidad de lo que es la producción, antes era peras y manzanas. Ahora hay muchas hortalizas y pasto también, y el uso del agua por eso es diferente".

"Si no hay agua en el río te tenés que poner a llorar y esperar que alguien se haga responsable. Pero se van a hacer responsables como siempre los productores. Esto es por negligencia, las pérdidas pueden ser extremadamente grandes a nivel Valle. Si no hay agua no hay producción" advirtió el presidente del consorcio de riego..