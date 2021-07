Salud pública pidió un 75% de aumento

Se cumplió este jueves una jornada provincial de protesta de los trabajadores de la salud de Río Negro agremiados en ASSPUR. En el caso de Roca, los trabajadores de salud iniciaron una caravana de autos que partió desde el hospital López Lima hacia la Ruta Nacional N° 22. Se sumaron trabajadores del hospital de Allen y se dirigieron hasta Cervantes donde se unieron los hospitalarios de Ingeniero Huergo.

En Viedma se concentraron en el hospital Artemides Zatti y pasaron por el ministerio de Salud. La marcha se dirigió al puente nuevo. En Cipolletti realizaron una volanteada en los puentes carreteros y en la rotonda de Ruta 22 y 151.

Cesira Bezic, la secretaria general de ASSPUR señaló esta mañana que “exigimos una verdadera recomposición salarial del 75%, pedimos el fin de la precarización, por una mesa paritaria sectorial y por el reconocimiento de ASSPUR. Nuestro sueldo no alcanza la canasta básica y algunos son de $45.000. Si no hacemos horas extras no llegamos a fin de mes. Estamos cansados de trabajar entre 12 y 16 horas diarias. Necesitamos que la gobernadora Arabela Carreras nos escuche».

Desde el gremio también denunciaron a la directora del hospital de Cipolletti que separó de su cargo a la secretaria adjunta de ASSPUR, Cecilia Chavero con el argumento de que “maneja mucha información y la divulga”.

Bezic señaló que “hubo acusaciones burdas y amenazantes. Exigimos la permanencia en su puesto de trabajo y que cesen las mentiras y persecuciones. En las últimas semanas la salud pública ha sufrido los embates, no solo de la pandemia, sino del propio gobierno provincial que, en aras de disciplinar al colectivo sanitario, ha perseguido a trabajadores como el caso del doctor Doyhenard en Cinco Saltos, quien por denunciar la precariedad del hospital sufrió el no pago de sus guardias; también el caso del doctor Ferrari en Catriel, a quien borraron si aviso y sin motivo del cronograma de guardias activas y pasivas, restringiéndole aproximadamente el 60 por ciento de sus ingresos”.

Así fue el reclamo sobre la Ruta 22, en Roca: