Una compañía de Brasil desembarca en Neuquén con un plan de inversión petrolera

El gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, presentó el desembarco de la empresa FLUXUS en Vaca Muerta. La firma brasileña formalizó la cesión de concesiones que pertenecían a Pluspetrol, consolidando su llegada como nuevo operador en la provincia.

El acuerdo incluye la explotación de las áreas Centenario Bloque I, Bloque II y Centenario Centro, donde se desarrollarán proyectos de tipo convencional y no convencional. La empresa brasileña, perteneciente al grupo J&F, se comprometió a una fuerte inversión inicial para potenciar la producción.

El ministro Gustavo Medele destacó que FLUXUS ya elaboró un plan de trabajo que permitirá una rápida adaptación. Entre los objetivos se encuentran la recuperación de pozos, el redesarrollo de yacimientos y la participación en Vaca Muerta, considerada una de las áreas con mayor potencial de hidrocarburos.

Por su parte, el CEO Ricardo Savini afirmó que la llegada de la firma representa el primer activo en Argentina para la compañía. La estrategia apunta a expandirse en la cuenca neuquina, fortalecer la producción de gas y petróleo y desarrollar proyectos adicionales que impulsen la competitividad energética regional.

El acuerdo establece la reactivación de 54 pozos en los próximos años, el abandono de otros 76 inactivos y la puesta en valor de la planta Turboexpander en Centenario Centro. Además, incluye aportes por Responsabilidad Social Empresaria y el pago de impuestos, consolidando la llegada de un nuevo actor al mercado de hidrocarburos neuquinos.