Se jugará Racing ante Peñarol, pese al mal tiempo

Racing Club de Avellaneda y los uruguayos de Peñarol de Montevideo jugarán este martes, desde las 21.30 y en el Cilindro Juan Domingo Perón, en encuentro de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Pese a la intensa lluvia que cae desde ayer a la noche en Capital Federal y el Gran Buenos Aires que generó interrogantes respecto a si el partido se podía jugar. este se disputará. Roldán.

Más allá de los rumores, el único que podía resolver si el encuentro se iba a poder o no jugar como estaba programado era el árbitro Wilmar Roldán. Así, el colombiano llegó al estadio cerca de las 19, realizó dos inspecciones y determinó, pasadas las 20.30, que el campo de juego estaba en condiciones para que se juegue el partido.

Por las imágenes que se pudieron observar en estas horas, el terreno del Cilindro aparentaba estar en buenas condiciones aunque también era cierto que la lluvia, según el servicio meteorológico, continuará sin interrupciones hasta prácticamente el horario previsto para el inicio.

En caso de una posible suspensión, el partido se iba a programar para el jueves, ya que mañana Independiente será local en Avellaneda de Universidad de Chile y la policía de la provincia de Buenos Aires, no autorizó en la misma jurisdicción la realización de ambos partidos.