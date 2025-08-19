Adolescente confesó ser el autor del disparo que mató a Rita Suárez

El brutal crimen de Rita Suárez, la preceptora de 47 años asesinada delante de su hijo en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, sumó un nuevo capítulo este martes con una confesión directa. Uno de los adolescentes acusados, de 17 años, declaró ante la fiscalía y aseguró: “Se me escapó el tiro”.

El menor fue trasladado junto a los otros dos sospechosos a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza, a cargo de Pablo Insúa. Según fuentes judiciales, solo él aceptó declarar, mientras que sus cómplices se negaron a hablar. Los otros dos detenidos son un adolescente de 16 años y Alex Muñoz, de 19, quien había sido capturado el viernes pasado y en su testimonio señaló al de 17 como el autor del disparo.

La caída de los menores se produjo cuatro días después del crimen, cuando sus madres decidieron entregarlos a la Justicia. El viernes, la Policía conformó un grupo de contención con las familias de los prófugos y realizó dos allanamientos, pero no tuvieron éxito. Recién este lunes por la mañana, uno de los acusados fue entregado a agentes de la DDI de la Policía Bonaerense, que lo trasladaron a la sede de la Policía Judicial 1.

El señalado como presunto autor material del asesinato fue entregado horas más tarde en una comisaría. Según fuentes del caso: “No tenían opción, ya los habíamos ido a buscar a todos lados, no tenían dónde esconderse”.

Rita Suárez fue asesinada delante de su hijo durante un violento robo en Villa Luzuriaga. Tres delincuentes, que circulaban a pie, intentaron robarle el auto. Ella no alcanzó a bajarse y recibió un disparo a la altura del hombro izquierdo. La víctima estaba dentro de su auto, esperando al volante, mientras su hijo de 15 años ocupaba el asiento trasero. Faltaban minutos para que su otra hija saliera de una clase particular cuando fue sorprendida por los ladrones.

Según el relato del hijo, los delincuentes se acercaron y sin mediar palabra intentaron subir al Renault Sandero Stepway. La mujer quedó inmovilizada y, al no bajar del auto, uno de ellos sacó un arma y disparó. La bala atravesó el vidrio y la impactó en el hombro.

Suárez fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero pese a los esfuerzos médicos, murió poco después.

Una cámara de seguridad registró el momento en que los delincuentes escaparon. La Policía identificó que eran dos menores de edad y un mayor.

El rastreo del adolescente de 17 años fue posible gracias a una compra que realizó en un supermercado cercano, pagada con su cuenta de billetera virtual, donde figuraban todos sus datos personales, incluido su domicilio. Así fue como los agentes lograron localizarlo y detenerlo.