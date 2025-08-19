Flamengo firma el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol brasileño: la impresionante diferencia

Flamengo de Río de Janeiro oficializó a Betano como su nuevo socio máster, en un acuerdo histórico que cubrirá el fútbol profesional, los deportes olímpicos, incluyendo voleibol, baloncesto y fútbol femenino, así como Flamengo TV. El contrato, que aún debe ser ratificado por el Consejo Deliberativo, está valorado en más de 46 millones de dólares anuales, además de primas por rendimiento deportivo, consolidándose como el más grande en la historia del fútbol brasileño.

La alianza llega tras un proceso competitivo en el que participaron seis casas de apuestas, y refuerza tanto la fuerza de marca de Flamengo como la estrategia global de Betano. La compañía, con presencia internacional, ya es patrocinadora de las principales competiciones de la CBF, el Brasileirão, la Copa do Brasil y la Supercopa, lo que potencia aún más su protagonismo dentro del ecosistema del fútbol brasileño.

Además de la presencia en la camiseta del equipo, el acuerdo contempla activaciones de marketing, contenidos exclusivos y proyectos de vinculación con los hinchas. Para Flamengo, el contrato no solo garantiza una inyección económica sin precedentes, sino también una plataforma para expandir su impacto global junto a un socio que apuesta por la innovación en el deporte.

Con esta firma, el club rubronegro fortalece su posición en el mercado y marca un nuevo estándar en la relación entre el fútbol brasileño y la industria de las apuestas deportivas, consolidando un modelo que trasciende lo comercial para transformarse en una estrategia de alcance internacional.

En el Top de publicidades que más pagan en el futbol brasilero, lidera ampliamente Betano en el Mengao. El podio lo completan Superbet en el Sao Paulo, con 20 millones, y Esportes da Sorte en el Corinthians, con 18.

En Argentina, Betano publicita también en la camiseta de River Plate. Sin embargo, la suma que percibe el club de Buenos Aires es mucho menor. Por año, la empresa le paga 6 millones de dólares lo que hace que haya mucha diferencia entre los equipos de Brasil con los de nuestro país.