Fuertes lluvias generan inundaciones y complicaciones en Buenos Aires

El martes 19 de agosto es protagonizado por precipitaciones intensas y tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense, tal como había adelantado que sucedería el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de alertas. Las lluvias, acompañadas de ráfagas de viento, se registraron a lo largo de la jornada y provocan inundaciones y cortes de tránsito en zonas vulnerables.

Los sectores más afectados hasta el momento incluyen La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Avellaneda, Morón y San Martín, donde se registran calles anegadas y dificultades para la circulación vehicular y peatonal. En algunos casos, Defensa Civil reportó evacuaciones preventivas y asistencia a vecinos en barrios bajos.

El fenómeno meteorológico se combina con la presencia de una ciclogénesis en el Atlántico Sur, que intensifica los vientos y genera un aumento en el nivel de los ríos y arroyos urbanos, aumentando el riesgo de desbordes en sectores críticos.

En este contexto, en la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 1 y la Comuna 4, donde se encuentran barrios como Constitución, Barracas y La Boca, son las más afectadas por acumulación de agua en calles y semáforos fuera de servicio.

Autoridades del gobierno porteño y de la provincia de Buenos Aires recomendaron a la población evitar trasladarse en auto si no es estrictamente necesario, no cruzar calles inundadas y prestar atención a las alertas oficiales. Además, se reforzó la presencia de cuadrillas de emergencias, tránsito y limpieza de sumideros para mitigar los efectos de las lluvias.

En tanto, el SMN mantiene la alerta amarilla y recomienda seguir actualizaciones periódicas a través de su página web y redes sociales, ya que se esperan precipitaciones intermitentes hasta el miércoles 20 de agosto.